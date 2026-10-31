सेहत की बात: थायरॉइड पर खूब होती है बात, पर क्या पैराथायरॉइड के बारे में जानते हैं आप? क्या हैं इसके काम

1 of 4 पैराथायरॉइड की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



थायरॉइड की समस्या वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में लगभग 20 करोड़ लोग थायरॉयड संबंधी विकारों से प्रभावित हैं। इनमें से लगभग 5% आबादी को क्रॉनिक समस्याएं हैं, जबकि अन्य 5% लोगों में इन विकारों का अभी तक पता ही नहीं चल पाया है। ये बीमारी दुनियाभर में सबसे आम एंडोक्राइन विकारों में से एक हैं। ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं को काफी अधिक प्रभावित करती हैं, महिलाओं में यह पुरुषों के मुकाबले लगभग 5 गुना अधिक देखा जा रहा है।



मसलन थायरॉइड विकार सभी उम्र के लोगों में बहुत आम है। थायरॉइड का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में वजन बढ़ने या घटने, थकान, बाल झड़ने और दिल की धड़कन तेज होने जैसी समस्याओं का ख्याल आता है। गर्दन में मौजूद तितली के आकार की ये ग्रंथि कई ऐसे जरूरी हार्मोन्स रिलीज करती है जो संपूर्ण शरीर के व्यवस्थित कामकाज के लिए जरूरी है।



थायरॉइड की समस्या के बारे में हम सभी अक्सर सुनते और बातचीत करते रहते हैं, पर क्या आपको पैराथायरॉइड की समस्या के बारे में जानकारी है?

Trending Videos

2 of 4 पैराथायरॉइड के बारे में जानिए - फोटो : Freepik.com

पैराथायरॉइड ग्रंथियां और उसके काम



थायरॉइड की स्थिति कॉमन है, पर गर्दन में मौजूद एक और छोटी-सी ग्रंथि पैराथायरॉइड के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। नाम मिलता-जुलता होने के कारण कई लोग इसे थायरॉइड का ही हिस्सा समझ लेते हैं, जबकि दोनों के काम अलग-अलग हैं।

पैराथायरॉइड ग्रंथियां शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं।

कैल्शियम सिर्फ हड्डियों और दांतों के लिए ही नहीं, बल्कि मांसपेशियों के काम करने, नसों से संदेश पहुंचाने और दिल की धड़कन सामान्य रखने के लिए भी जरूरी है।

ऐसे में इन छोटी ग्रंथियों में गड़बड़ी होने पर शरीर में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं।

आइए समझते हैं कि पैराथायरॉइड क्या है और इसकी बीमारी के संकेत कैसे पहचानें।

3 of 4 पैराथायरॉइ़ड की समस्या का खतरा - फोटो : Adobe Stock

पैराथायरॉइड के बारे में जान लीजिए



पैराथायरॉइड, थायरॉइड ग्रंथि के पीछे मौजूद चार छोटी ग्रंथियां होती हैं। ये पैराथायरॉइड नाम का हार्मोन (पीटीएच) बनाती हैं। यह हार्मोन खून में कैल्शियम के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है। पीटीएच हार्मोन हड्डियों को संकेत देता है कि वे थोड़ी मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फेट को खून में रिलीज करें ताकि ब्लड में कैल्शियम का स्तर सामान्य हो सके। इतना ही नहीं ये किडनी को पेशाब के जरिए कैल्शियम को बाहर जाने से रोकता है और उसे वापस शरीर (खून) में खींच लेता है।

मसलन अगर पैराथायरॉइड ग्रंथियों में कोई दिक्कत होती है या फिर इससे हार्मोन्स का संतुलन प्रभावित होता है तो इसका सीधा असर शरीर में कैल्शियम के स्तर पर पड़ सकता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 हड्डियों की समस्याएं - फोटो : Adobe Stock