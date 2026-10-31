हेल्थ अलर्ट: सिरदर्द-थकान को समझा सामान्य बीमारी, जांच में निकला ब्रेन स्ट्रोक; किशोरी की कहानी चौंका देगी

पहले पूरा मामला समझ लीजिए



ब्रेन स्ट्रोक, दिमाग तक खून की आपूर्ति बाधित होने या मस्तिष्क में रक्तस्राव होने के कारण होता है। आमतौर पर माना जाता रहा है कि ये समस्या सिर्फ बुजुर्गों को होती है, लेकिन यह धारणा गलत है। कम उम्र के बच्चे और युवा भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। ब्रिटेन की किशोरी मटिल्डा स्टेसी जिसने महज 13 साल की उम्र में स्ट्रोक का सामना किया, उसने युवाओं को इसके खतरे और शुरुआती लक्षणों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है।



मटिल्डा स्टेसी को साल 2024 की गर्मियों में पहली बार कुछ ऐसे लक्षण महसूस हुए, जिन्हें लोगों ने सामान्य मान लिया। उसे नाक बंद होने जैसी परेशानी के साथ लगातार सिरदर्द हो रहा था।

डॉक्टर ने शुरुआत में इसे साइनसाइटिस समझा और उसे ज्यादा तरल पदार्थ और एंटीबायोटिक दवाएं लेने की सलाह दी।

लेकिन धीरे-धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह बेहद थकान महसूस करने लगीं।

उनके लिए खाना-पीना मुश्किल हो गया और सिर में इतना दर्द रहता था कि उसके लिए सामान्य तौर पर चलना-उठना तक मुश्किल हो गया था।



तेजी से बिगड़ती गई सेहत



मटिल्डा के माता-पिता उसे अस्पताल के इमरजेंसी विभाग लेकर पहुंचे। अगले 48 घंटों के भीतर उसके बाएं पैर में सुन्नपन आने लगा। समस्या को समझने में यहां भी चूक हो गई। शुरुआत में नर्सों ने इसे लंबे समय तक बिस्तर पर लेटे रहने के कारण पैर में होने वाली सामान्य सुन्नता समझा। लेकिन बाद में जांच में पता चला कि मटिल्डा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था।



जांच में पाया गया कि उसके शरीर में हुआ एक संक्रमण फैलकर मस्तिष्क तक पहुंच गया था। इससे दिमाग में खून की आपूर्ति प्रभावित हुई और उन्हें स्ट्रोक आ गया।



पैर में परेशानी शुरू होने के कुछ ही समय बाद उसकी बोलने की क्षमता भी प्रभावित होने लगी। वह जो कहना चाहती थी, उसके शब्द आपस में उलझने लगे। उनके शरीर का दायां हिस्सा अनियंत्रित तरीके से हिलने लगा, जबकि बायां हिस्सा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था।