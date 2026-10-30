हेल्थ टिप्स: कैंसर का जोखिम कम करना है तो डाइट में शामिल करें ये औषधियां, मिलेंगे कई फायदे

1 of 4 कैंसर का बढ़ता खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI







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दुनियाभर में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बीमारी वैश्विक स्तर पर मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुमानों के मुताबिक, दुनिया में हर छह में से एक मौत कैंसर के कारण होती है। ऐसे में स्वस्थ खानपान और बेहतर जीवनशैली अपनाना जरूरी है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, आनुवांशिक कारणों के साथ खराब खानपान और जीवनशैली की गड़बड़ी भी कैंसर के जोखिमों को बढ़ाने वाली हो सकती है। कुछ मसालों और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं।



विशेषज्ञों का कहना है, खाने-पीने की चीजें सीधे कैंसर को तो खत्म नहीं करती हैं, पर इनके सेवन से कैंसर के जोखिम कारकों को कम करने में जरूर लाभ पाया जा सकता है।

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2 of 4 हल्दी के फायदे - फोटो : freepik.com

हल्दी का सेवन हो सकता है फायदेमंद



भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाली हल्दी को आयुर्वेद में लंबे समय से विशेष महत्व दिया गया है। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नामक एक्टिव कंपाउंड को इसके कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, करक्यूमिन में सूजन कम करने और कैंसर कोशिकाओं के विकास से जुड़ी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की क्षमता हो सकती है। इसी कारण कैंसर के संभावित जोखिम को कम करने में इसकी भूमिका को लेकर लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं।

3 of 4 काली मिर्च के फायदे - फोटो : Freepik.com

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4 of 4 एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण वाली चीजें - फोटो : Freepik.com