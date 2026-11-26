1 of 4 क्रिएटिनिन बढ़ने से क्या होगा - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में भी यूरिया और क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ा हुआ आया है? अक्सर इनके हाई लेवल को देखकर लोग घबरा जाते हैं। यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने पर सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि कहीं किडनी खराब तो नहीं हो गई? दरअसल, ये दोनों पदार्थ शरीर में बनने वाले वेस्ट यानी अपशिष्ट हैं। इन्हें किडनी खून से फिल्टर करके पेशाब के रास्ते बाहर निकालती है। जब किडनी की फिल्टर करने की क्षमता प्रभावित होती है, तो इनका स्तर बढ़ने लगता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हर बार यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ना किडनी की बीमारियों का संकेत नहीं होता। कई अन्य स्थितियां भी इन नंबरों को बढ़ाने वाली हो सकती हैं।



आइए जान लेते हैं कि इनके बढ़ने का क्या कारण हो सकता है और कब आपको किडनी की सेहत को लेकर सावधान हो जाना चाहिए?

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2 of 4 किडनी की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

पहले जान लीजिए यूरिया और क्रिएटिनिन का काम क्या है?



यूरिया शरीर में प्रोटीन के टूटने के बाद बनता है। वहीं, क्रिएटिनिन मांसपेशियों में ऊर्जा के इस्तेमाल से बनने वाला अपशिष्ट पदार्थ है। किडनी लगातार दोनों को खून से छानकर बाहर निकालती रहती है। इसलिए ब्लड टेस्ट में इनका स्तर बढ़ने को किडनी की समस्याओं से संबंधित माना जाता है।



पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, किडनी की समस्याओं के अलावा कई अन्य स्थितियां भी इन अपशिष्टों को बढ़ाने वाली हो सकती हैं, जिनपर भी गंभीरता से ध्यान देते रहना चाहिए।

3 of 4 किडनी की बीमारियों के लक्षण - फोटो : Adobe Stock

किडनी की बीमारी हो सकती है कारण



क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी में सूजन या अचानक किडनी की कार्यक्षमता कम होने पर यूरिया और क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ सकते हैं। किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम होने से अपशिष्ट पदार्थ खून में जमा होने लगते हैं, जिससे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में आपको ये नंबर हाई दिख सकते हैं।



हालांकि कई बार देखा गया है कि शरीर में पानी की कमी के कारण भी यूरिया और क्रिएटिनिन का स्तर प्रभावित हो सकता है। डिहाइड्रेशन होने पर शरीर में खून का वॉल्यूम कम हो जाता है। इससे किडनी तक रक्त का प्रवाह प्रभावित होता है, ऐसी स्थिति में यूरिया बढ़ सकता है और गंभीर डिहाइड्रेशन में क्रिएटिनिन भी बढ़ सकता है।

लंबे समय तक ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़े रहने से किडनी की छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। इससे धीरे-धीरे किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है।

एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर और अन्य दवाएं भी बार-बार खाते रहने से किडनी को प्रभावित कर सकती हैं।

पेशाब के रास्ते में रुकावट, प्रोस्टेट बढ़ने, मांसपेशियों में चोट और बहुत ज्यादा प्रोटीन का सेवन भी यूरिया या क्रिएटिनिन के स्तर को प्रभावित कर सकता है।

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4 of 4 पौष्टिक चीजों का करिए सेवन - फोटो : Freepik.com