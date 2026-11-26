1 of 4 कैंसर का बढ़ता खतरा और इसकी जांच - फोटो : Amarujala.com/AI







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कैंसर दुनियाभर में हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बनता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की 2024 के नवीनतम वैश्विक अनुमानों के अनुसार, दुनियाभर में कैंसर के कारण हर साल लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत होती है, यानी दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में से लगभग हर 6 में से 1 मौत कैंसर से होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कैंसर को लेकर सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि आमतौर पर इसकी शुरुआती चरणों में पहचान नहीं हो पाती है, जब तक लोगों को पता चलता है कि उन्हें कैंसर है तब तक ये काफी बढ़ चुका होता है जहां से इलाज और जान बचा पाना कठिन हो जाता है।



आमतौर पर लोग मानते हैं कि शरीर में गांठ, ब्लीडिंग, कमजोरी या वजन कम होना ही कैंसर का संकेत होता है। पर हर बार इन लक्षणों का दिखना जरूरी नहीं है। कुछ कैंसर शुरुआती चरणों में बिना किसी स्पष्ट लक्षण के बढ़ते रह सकते हैं। ऐसे में मरीज खुद को स्वस्थ महसूस करता है, जबकि शरीर में कोशिकाओं के असामान्य बदलाव धीरे-धीरे बढ़ रहे होते हैं।



यही कारण है कि कैंसर की शुरुआती पहचान में स्क्रीनिंग की अहम भूमिका होती है।

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2 of 4 कैंसर और इसके बढ़ते मामले - फोटो : Adobe Stock

कैंसर का खतरा



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कुछ दशकों पहले की तुलना में अब कैंसर का इलाज काफी आसान और किफायती हो गया है, हालांकि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में समय पर स्क्रीनिंग और शुरुआती इलाज न मिल पाना इस बीमारी को लेकर चिंता बढ़ाता रहा है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कैंसर के बढ़ते खतरों को देखते हुए 40 से अधिक उम्र के लोगों को अपने डॉक्टर की सलाह पर नियमित रूप से कैंसर की जांच कराते रहना चाहिए। समय पर बीमारी की पहचान होने पर इलाज के विकल्प आसान हो सकते हैं और इसके ठीक होने की संभावना भी बढ़ जाती है।

3 of 4 कैंसर के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Adobe stock photos

बिना लक्षणों के कैसे बढ़ता रहता है कैंसर?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कैंसर तब होता है जब शरीर में कुछ कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं। शुरुआती चरण में ट्यूमर छोटा होता है और आसपास के अंगों पर दबाव नहीं डालता इसलिए आमतौर पर दर्द, गांठ या दूसरे लक्षण महसूस नहीं होते। हालांकि स्तन, सर्वाइकल और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे कुछ कैंसर में स्क्रीनिंग से शुरुआती बदलावों का भी पता लगाया जा सकता है।

डॉक्टर कहते हैं, अगर आपको बिना कारण वजन कम होने, लगातार थकान, शरीर में गांठ या असामान्य रक्तस्राव महसूस हो रहा है तो डॉक्टर से मिलकर इसके कारणों को समझना बहुत जरूरी है।

लंबे समय तक खांसी, मल-मूत्र की आदतों में बदलाव, घाव का न भरने या निगलने में परेशानी जैसे लक्षण चेतावनी का संकेत हो सकते हैं।

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4 of 4 कैंसर की जांच (सांकेतिक) - फोटो : Adobe Stock Images