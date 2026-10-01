बदलते मौसम में कैसे रखें अपना और अपनों का ध्यान? जानें किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए

1 of 5 बदलते मौसम में कैसे रखें अपना और अपनों का ध्यान? - फोटो : AI







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Weather Change Precaution: अक्तूबर का महीना शुरू होते ही मौसम में बदलाव महसूस होने लगा है। दिन में गर्मी और सुबह-शाम हल्की ठंडक के बीच तापमान में उतार-चढ़ाव लोगों की सेहत को प्रभावित कर सकता है। बदलते मौसम में कई लोगों को सर्दी-जुकाम, खांसी, गले में खराश, एलर्जी और थकान जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।



खासतौर पर बच्चे, बुजुर्ग और पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोगों को इस दौरान अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अगर आप भी बदलते मौसम में बार-बार बीमार पड़ते हैं, तो कुछ छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर अपनी सेहत का बेहतर ध्यान रख सकते हैं। आइए जानते हैं मौसम बदलने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

अक्तूबर का महीना शुरू होते ही मौसम में बदलाव महसूस होने लगा है। दिन में गर्मी और सुबह-शाम हल्की ठंडक के बीच तापमान में उतार-चढ़ाव लोगों की सेहत को प्रभावित कर सकता है। बदलते मौसम में कई लोगों को सर्दी-जुकाम, खांसी, गले में खराश, एलर्जी और थकान जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।खासतौर पर बच्चे, बुजुर्ग और पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोगों को इस दौरान अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अगर आप भी बदलते मौसम में बार-बार बीमार पड़ते हैं, तो कुछ छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर अपनी सेहत का बेहतर ध्यान रख सकते हैं। आइए जानते हैं मौसम बदलने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

2 of 5 बदलते मौसम में कैसे रखें अपना और अपनों का ध्यान? - फोटो : Adobe stock

बदलते मौसम में इन बातों का रखें ध्यान



1. पर्याप्त पानी पिएं



मौसम थोड़ा ठंडा होने पर प्यास कम महसूस हो सकती है, लेकिन शरीर को पर्याप्त तरल पदार्थ की जरूरत बनी रहती है। इसलिए दिनभर पर्याप्त पानी पीते रहें।



2. खान-पान का रखें ध्यान



इस मौसम में ताजे फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार लें। बहुत ज्यादा तला-भुना और अत्यधिक मीठा खाना सीमित करना बेहतर है।





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3. कपड़ों का रखें ध्यान



सुबह और रात के समय तापमान कम हो सकता है, जबकि दिन में गर्मी महसूस हो सकती है। ऐसे में मौसम के अनुसार कपड़े पहनें और जरूरत पड़ने पर हल्के गर्म कपड़े साथ रखें।



4 नींद पूरी करें



बदलते मौसम में शरीर को आराम देना जरूरी है। रोज पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें और सोने-जागने का समय नियमित रखें।





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5. एलर्जी से बचें



धूल, धुआं और परागकण कुछ लोगों में एलर्जी की समस्या बढ़ा सकते हैं। अगर आपको एलर्जी की शिकायत रहती है, तो ऐसे वातावरण से बचने की कोशिश करें।



6. घर की साफ-सफाई रखें



घर में धूल जमा न होने दें। बिस्तर, पर्दे और कालीन आदि की नियमित सफाई करें, खासकर अगर घर में किसी को धूल से एलर्जी है।



7. हाथों की सफाई का ध्यान रखें



मौसमी संक्रमण से बचने के लिए नियमित रूप से हाथ धोना जरूरी है। खासकर खाना खाने से पहले और बाहर से घर लौटने के बाद हाथ अच्छी तरह साफ करें।



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