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शरीर में पानी की कमी होते ही दिखने लगते हैं ये लक्षण, जानें ऐसे समय में कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए

Thu, 01 Oct 2026 12:45 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 01 Oct 2026 12:45 PM IST
सार

Signs of Dehydration: अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपका शरीर ही आपको संकेत देता है। इन्हीं संकेतों के बारे में आपको पता अवश्य होना चाहिए। आइए आपको जानकारी देते हैं। 

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symptoms of dehydration in human body in hindi how much water should you drink in a day
पानी कम पीने पर शरीर कौन-कौन से संकेत देता है? - फोटो : AI
Signs of Dehydration: पानी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप दिनभर पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो शरीर कई तरह के संकेतों के जरिए आपको इसके बारे में बता सकता है। 


कई बार लोग इन संकेतों को सामान्य थकान या मौसम का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर, इन संकेतों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है।  अगर ये संकेत लगातार बने रहते हैं या ज्यादा गंभीर महसूस हों, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। आइए जानते हैं शरीर में पानी की कमी होने पर कौन-कौन से संकेत दिखाई दे सकते हैं।

 
symptoms of dehydration in human body in hindi how much water should you drink in a day
पानी कम पीने पर शरीर कौन-कौन से संकेत देता है? - फोटो : Freepik.com
 पानी कम पीने पर शरीर कौन-कौन से संकेत देता है?

 शरीर में पानी की कमी को डिहाइड्रेशन  कहा जाता है। इसकी स्थिति हल्की से गंभीर हो सकती है। शरीर में पानी की जरूरत उम्र, मौसम, शारीरिक गतिविधि, खान-पान और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

1. पेशाब का रंग गहरा होना

 पानी की कमी होने पर पेशाब सामान्य से गहरे पीले रंग का हो सकता है और पेशाब कम आने की शिकायत भी हो सकती है। हालांकि, पेशाब का रंग कुछ खाद्य पदार्थों, दवाओं और अन्य कारणों से भी बदल सकता है।

 
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पानी कम पीने पर शरीर कौन-कौन से संकेत देता है? - फोटो : Adobe stock
2. मुंह और होंठ सूखना

 पर्याप्त पानी न मिलने पर मुंह सूखने और होंठ फटने जैसी समस्या हो सकती है। मुंह में लार कम बनने से भी सूखापन महसूस हो सकता है।

3. थकान और कमजोरी

 पानी की कमी होने पर कुछ लोगों को थकान, कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। खासकर गर्म मौसम या अधिक शारीरिक मेहनत के दौरान इस पर ध्यान देना जरूरी है।

 
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पानी कम पीने पर शरीर कौन-कौन से संकेत देता है? - फोटो : Adobe stock
4. त्वचा में रूखापन

 शरीर में पर्याप्त तरल पदार्थ न होने पर कुछ लोगों की त्वचा रूखी या कम नमी वाली महसूस हो सकती है। हालांकि, त्वचा के रूखेपन के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं।

 5. कब्ज की समस्या

 पानी की पर्याप्त मात्रा न मिलने पर मल कठोर हो सकता है और कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। पर्याप्त तरल पदार्थ और फाइबर युक्त भोजन पाचन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

 
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पानी कम पीने पर शरीर कौन-कौन से संकेत देता है? - फोटो : AI
कितना पानी पीना चाहिए?

 हर व्यक्ति के लिए पानी की जरूरत एक जैसी नहीं होती। गर्म मौसम, व्यायाम, अधिक पसीना आने, गर्भावस्था और कुछ स्वास्थ्य स्थितियों में शरीर को अधिक तरल पदार्थ की जरूरत हो सकती है। इसलिए अपनी प्यास, मौसम और गतिविधि के स्तर के अनुसार पानी पीना जरूरी है।

 
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