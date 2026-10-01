हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक: सुबह खाली पेट क्या पीना चाहिए और क्या नहीं? जानें कौन सा विकल्प है बेहतर

1 of 4 सुबह खाली पेट क्या पीना चाहिए और क्या नहीं? - फोटो : AI







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Health Tip: सुबह उठते ही खाली पेट कुछ पीना हममें से ज्यादातर लोगों की रोजाना की आदत होती है। कोई दिन की शुरुआत सादे पानी से करता है तो कोई चाय, कॉफी या किसी हेल्दी ड्रिंक को प्राथमिकता देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह खाली पेट हर तरह का पेय पीना सेहत के लिए सही नहीं होता? कुछ चीजें आपकी दिन की शुरुआत को बेहतर बना सकती हैं, जबकि कुछ चीजों से दूरी बनाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।



ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सुबह उठने के बाद खाली पेट क्या पीना सही है और किन चीजों से बचना चाहिए। अगर आप भी अपनी सुबह की शुरुआत हेल्दी तरीके से करना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। आइए जानते हैं सुबह खाली पेट क्या पीना चाहिए और किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए।



सुबह उठते ही खाली पेट कुछ पीना हममें से ज्यादातर लोगों की रोजाना की आदत होती है। कोई दिन की शुरुआत सादे पानी से करता है तो कोई चाय, कॉफी या किसी हेल्दी ड्रिंक को प्राथमिकता देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह खाली पेट हर तरह का पेय पीना सेहत के लिए सही नहीं होता? कुछ चीजें आपकी दिन की शुरुआत को बेहतर बना सकती हैं, जबकि कुछ चीजों से दूरी बनाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

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सुबह खाली पेट क्या पी सकते हैं?



सादा पानी



सुबह उठकर सादा पानी पीना दिन की शुरुआत करने का आसान तरीका है। रातभर सोने के बाद शरीर को तरल पदार्थ की जरूरत होती है। अपनी प्यास और जरूरत के अनुसार पानी पी सकते हैं।



गुनगुना पानी



कुछ लोगों को सुबह गुनगुना पानी पीना आरामदायक लगता है। यह शरीर को हाइड्रेट करने का एक विकल्प है। हालांकि, बहुत गर्म पानी पीने से बचना चाहिए।



नारियल पानी



नारियल पानी में तरल पदार्थ और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसे सुबह लिया जा सकता है, लेकिन इसे किसी खास बीमारी का इलाज या शरीर को “डिटॉक्स” करने बचना चाहते हैं तो कुछ लोग बिना चीनी वाली हर्बल चाय ले सकते हैं। हालांकि, हर वाला पेय नहीं माना जाना चाहिए।



बिना चीनी की हर्बल चाय



कैफीन से बचना चाहते हैं तो कुछ लोग बिना चीनी वाली हर्बल चाय ले सकते हैं। हालांकि, हर हर्बल पेय हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता।





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सुबह खाली पेट किन चीजों से बचना चाहिए?



ज्यादा चाय या कॉफी



सुबह उठते ही खाली पेट ज्यादा चाय या कॉफी पीने से कुछ लोगों को एसिडिटी, पेट में जलन या बेचैनी महसूस हो सकती है। खासकर जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, उन्हें सावधानी रखनी चाहिए।



बहुत मीठे पेय



सुबह खाली पेट बहुत ज्यादा चीनी वाले ड्रिंक लेने से अनावश्यक कैलोरी बढ़ सकती है। रोजाना ऐसे पेय का सेवन करने के बजाय कम चीनी वाले विकल्प चुनना बेहतर है।



बहुत खट्टे पेय



नींबू या अन्य खट्टे पेय कुछ लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन अगर आपको एसिडिटी या पेट में जलन की समस्या रहती है, तो इन्हें खाली पेट लेने से परेशानी बढ़ सकती है।



पैकेज्ड और सॉफ्ट ड्रिंक



सुबह खाली पेट सॉफ्ट ड्रिंक या बहुत ज्यादा चीनी वाले पैकेज्ड पेय लेना स्वस्थ आदत नहीं माना जाता। इनमें अक्सर अधिक चीनी और कम पोषण होता है।





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