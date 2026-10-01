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ओरल हेल्थ केयर: सुबह उठते ही मुंह से बदबू क्यों आती है? जानें इसके पीछे की बड़ी वजह

Thu, 01 Oct 2026 10:55 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 01 Oct 2026 10:55 AM IST
सार

Oral Health Care: अक्सर लोगों को लगता है कि सुबह उठने के बाद उनके मुंह से जो बदबू आती है, उसका कारण सिर्फ पेट है। जबकि ऐसा नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। 

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Oral Health Care causes of bad odor from mouth in morning muh ke badbu kaise dur kare
सुबह उठते ही मुंह से बदबू क्यों आती है? - फोटो : AI
Oral Health Care: सुबह नींद से उठने के बाद मुंह से बदबू आना एक आम समस्या है। अक्सर लोग इसे पेट की खराबी या पाचन तंत्र से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हर बार इसका कारण पेट नहीं होता। रातभर सोने के दौरान मुंह में लार का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिलता है और सांसों में दुर्गंध महसूस हो सकती है। 


अगर सुबह की बदबू ब्रश करने और मुंह साफ करने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में इसके पीछे छिपे कारणों का पता गाना जरूरी है। आइए जानते हैं इस बारे में।
Oral Health Care causes of bad odor from mouth in morning muh ke badbu kaise dur kare
सुबह उठते ही मुंह से बदबू क्यों आती है? - फोटो : AI

 सुबह उठते ही मुंह से बदबू क्यों आती है?

 सुबह मुंह से आने वाली बदबू को मॉर्निंग ब्रीथ कहा जाता है। रातभर मुंह बंद रहने और लार का उत्पादन कम होने के कारण मुंह में बैक्टीरिया और उनके द्वारा बनाए जाने वाले दुर्गंधयुक्त यौगिक बढ़ सकते हैं। यही सुबह सांसों की बदबू का एक सामान्य कारण है।

 इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार मुंह की बदबू का संबंध पेट से ही हो।

1. मुंह में बैक्टीरिया बढ़ना

 रात के दौरान लार का प्रवाह कम हो जाता है। इससे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिलता है। ये बैक्टीरिया ऐसे पदार्थ बना सकते हैं, जिनसे सांसों में दुर्गंध आने लगती है।

 
Oral Health Care causes of bad odor from mouth in morning muh ke badbu kaise dur kare
सुबह उठते ही मुंह से बदबू क्यों आती है? - फोटो : AI
2. जीभ की सफाई न करना

 जीभ की सतह पर भोजन के छोटे कण, मृत कोशिकाएं और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। अगर जीभ की नियमित सफाई नहीं की जाए तो इससे सांसों की बदबू बढ़ सकती है।

3. दांत और मसूड़ों की समस्या

 दांतों पर जमा प्लाक, कैविटी और मसूड़ों में सूजन या संक्रमण भी सांसों की दुर्गंध का कारण बन सकते हैं। इसलिए सिर्फ माउथवॉश इस्तेमाल करने के बजाय दांतों और मसूड़ों की सही देखभाल जरूरी है।

 
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सुबह उठते ही मुंह से बदबू क्यों आती है? - फोटो : AI
4. मुंह का सूखापन

 मुंह में पर्याप्त लार न बनने पर बदबू की समस्या बढ़ सकती है। कम पानी पीना, कुछ दवाएं और मुंह से सांस लेने की आदत इसके कुछ कारण हो सकते हैं।

5. रात में खाया गया खाना

 रात में कुछ खाद्य पदार्थ खाने के बाद उनके कण दांतों के बीच या मुंह में रह सकते हैं। प्याज, लहसुन जैसे तेज गंध वाले खाद्य पदार्थ भी कुछ समय तक सांसों की गंध को प्रभावित कर सकते हैं।

 
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सुबह उठते ही मुंह से बदबू क्यों आती है? - फोटो : AI
 कब डॉक्टर से संपर्क करें?

 अगर ब्रश करने, जीभ साफ करने और पर्याप्त पानी पीने के बावजूद सांसों की बदबू लगातार बनी रहती है, तो दंत चिकित्सक से जांच कराना उचित है। खासकर अगर इसके साथ मसूड़ों से खून आना, दर्द, सूजन या दांतों से जुड़ी अन्य समस्या भी हो।

 
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