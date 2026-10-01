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प्रदूषण बढ़ने से पहले बदलें अपना खान-पान, दिल्ली-NCR वालों के लिए जरूरी टिप्स

Thu, 01 Oct 2026 12:05 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 01 Oct 2026 12:05 PM IST
सार

How to Boost Immunity: इस लेख में जानें प्रदूषण बढ़ने से पहले दिल्ली-एनसीआर वालों को अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए और किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए।

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प्रदूषण का मौसम आने से पहले बदलें खान-पान - फोटो : AI
How to Boost Immunity: दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदलने के साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने की चिंता भी बढ़ने लगती है। हवा में मौजूद प्रदूषक न सिर्फ सांस से जुड़ी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक खराब हवा के संपर्क में रहने से शरीर पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में प्रदूषण बढ़ने से पहले ही अपनी दिनचर्या और खान-पान पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। 


खासतौर पर दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों को अपनी डाइट में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए, जो शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने में मदद करें। इस दौरान पर्याप्त पानी पीना, संतुलित आहार लेना और ताजे फल-सब्जियों को भोजन का हिस्सा बनाना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, कोई भी एक खाद्य पदार्थ प्रदूषण से होने वाले नुकसान को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। ऐसे में खान-पान के साथ प्रदूषण से बचाव के अन्य जरूरी उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए।

 
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प्रदूषण का मौसम आने से पहले बदलें खान-पान - फोटो : AI
प्रदूषण के मौसम में डाइट क्यों जरूरी है?

 खराब हवा के संपर्क में आने पर शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन जैसी प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद कर सकती है।

 लेकिन यह समझना जरूरी है कि सिर्फ डाइट के जरिए प्रदूषण के प्रभाव से पूरी तरह बचाव संभव नहीं है। बाहर निकलते समय प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखना और आवश्यक सावधानियां बरतना भी जरूरी है।

 
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प्रदूषण का मौसम आने से पहले बदलें खान-पान - फोटो : AI
डाइट में शामिल करें ये चीजें

1. विटामिन C से भरपूर फल

 संतरा, मौसमी, आंवला, अमरूद और नींबू जैसे फलों में विटामिन C पाया जाता है। इन्हें संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है।

2. हरी सब्जियां

 पालक, मेथी, ब्रोकोली और अन्य हरी सब्जियों में कई जरूरी विटामिन, मिनरल और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। नियमित रूप से अलग-अलग रंगों की सब्जियां खाना बेहतर डाइट का हिस्सा हो सकता है।

3. नट्स और बीज

 बादाम, अखरोट, अलसी और चिया सीड्स जैसे खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों और स्वस्थ वसा के स्रोत हो सकते हैं। इन्हें सीमित मात्रा में डाइट में शामिल किया जा सकता है।

4. पर्याप्त पानी पिएं

 प्रदूषण के मौसम में भी शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की कोशिश क्या खाना है, यह ही नहीं बल्कि किन चीजों का सेवन कम करना है, इस पर भी ध्यान देना करें। आपकी पानी की जरूरत मौसम, उम्र, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है।

5. हल्दी और मसालों का संतुलित इस्तेमाल

 भारतीय भोजन में इस्तेमाल होने वाली हल्दी, अदरक और लहसुन जैसे खाद्य पदार्थों में कई जैव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं। इन्हें सामान्य संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है।

 
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प्रदूषण का मौसम आने से पहले बदलें खान-पान - फोटो : AI
 किन चीजों से बचें?

 प्रदूषण के मौसम में सिर्फ क्या खाना है, यह ही नहीं बल्कि किन चीजों का सेवन कम करना है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए।
  • बहुत ज्यादा तला-भुना खाना
  • अत्यधिक मीठे खाद्य पदार्थ
  •  जरूरत से ज्यादा पैकेज्ड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड
  • अत्यधिक नमक वाला भोजन
  • धूम्रपान और तंबाकू

 
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प्रदूषण का मौसम आने से पहले बदलें खान-पान - फोटो : AI
प्रदूषण से बचने के लिए डाइट के अलावा क्या करें?

 खान-पान के साथ प्रदूषण से बचाव के लिए बाहर की गतिविधियों की योजना वायु गुणवत्ता के अनुसार बनाएं। जब हवा की गुणवत्ता खराब हो, तो अनावश्यक रूप से लंबे समय तक बाहर रहने से बचें। जरूरत पड़ने पर अच्छी तरह फिट होने वाला मास्क इस्तेमाल करें और घर के अंदर हवा की गुणवत्ता बेहतर रखने की कोशिश करें। अगर प्रदूषण के दौरान सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, लगातार खांसी या आंखों में गंभीर जलन जैसी समस्या हो, तो चिकित्सकीय सलाह लें।
 
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

 
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