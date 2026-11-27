1 of 4 ब्लीडिंग की समस्या - फोटो : Amarujala.com







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चोट लगने या कटने पर खून बहना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ देर बाद यह अपने आप रुक भी जाता है। क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया कि आखिर ऐसा कैसे होता है? खून निकलना अपने आप कैसे बंद हो जाता है?



असल में शरीर में खून को जमाने की एक प्राकृतिक व्यवस्था होती है, जो चोट लगते ही सक्रिय हो जाती है। इसमें विटामिन-के की अहम भूमिका होती है। यह लिवर को ऐसे प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जो खून का थक्का जमाकर ब्लीडिंग रोकते हैं। लेकिन अगर शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाए, तो छोटी-सी चोट भी परेशानी बढ़ा सकती है और घाव भरने में भी दिकक्त हो सकती है।



विटामिन-के की कमी और ब्लड क्लॉट न बन पाने के कारण बार-बार नाक से खून आने, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने या बिना चोट के शरीर पर नीले निशान पड़ने जैसी दिक्कतें हो सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर विटामिन-के की कमी क्यों होती है और क्या खानपान से इसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है? आइए जानते हैं।

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2 of 4 विटामिन के वाली चीजें - फोटो : Adobe Stock

विटामिन-के क्यों जरूरी है?



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वैसे तो विटामिन-के की कमी होना बहुत दुर्लभ है हालांकि पाचन तंत्र की कुछ बीमारियों, पोषक तत्वों के अवशोषण में परेशानी और कुछ दवाओं के कारण विटामिन-के की कमी का जोखिम हो सकता है।

हमारी डाइट में कई ऐसी चीजें हैं जिनके ये विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। डाइट में सुधार करके इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है।

3 of 4 ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है विटामिन-के - फोटो : Adobe Stock Images

विटामिन-के खून जमाने में कैसे मदद करता है?



विटामिन-के की मदद से लिवर में बनने वाले कई क्लॉटिंग फैक्टर सक्रिय होते हैं। चोट लगने पर प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर मिलकर खून का थक्का बनाते हैं। विटामिन-के की कमी से यह प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। जिन लोगों में इसकी गंभीर कमी होती है उनमें खून जमने में ज्यादा समय लग सकता है। डाइट में गड़बड़ी के अलावा कुछ स्थितियां हैं जो इसका खतरा बढ़ाने वाली हो सकती हैं।

सीलिएक डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी आंतों की बीमारियां विटामिन-के को प्रभावित कर सकती है।

लिवर और पाचन तंत्र से जुड़ी कुछ समस्याएं भी जोखिमों को बढ़ा देती हैं।

बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाने से भी आपके लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं।

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4 of 4 डाइट में करें सुधार - फोटो : Freepik.com