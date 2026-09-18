हेल्दी डाइट टिप्स: हेल्दी समझकर रोज खा रहे हैं ये चीजें? सेहत को हो सकता है नुकसान

1 of 6 हेल्दी फूड के नाम पर कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती? - फोटो : AI







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Unhealthiest Healthy Foods: आजकल हर कोई खुद को फिट और हेल्दी रखना चाहता है। इसके लिए लोग अपनी डाइट में कई ऐसी चीजें शामिल करते हैं, जिन्हें वह सेहत के लिए अच्छा समझते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज हेल्दी नाम से बिक रही है, वह हमेशा सेहत के लिए अच्छी ही हो।



कई बार पैकेट पर लो फैट, नेचुरल, मल्टीग्रेन या फिटनेस जैसे शब्द लिखे होते हैं, लेकिन उसमें चीनी, नमक या कैलोरी की मात्रा ज्यादा हो सकती है। इन्हें खरीदने से पहले पैकेट पर दी गई जानकारी देखना जरूरी है। इसलिए सिर्फ नाम देखकर किसी चीज को हेल्दी मानना सही नहीं है। यहां हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन सी चीजें आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं।

आजकल हर कोई खुद को फिट और हेल्दी रखना चाहता है। इसके लिए लोग अपनी डाइट में कई ऐसी चीजें शामिल करते हैं, जिन्हें वह सेहत के लिए अच्छा समझते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज हेल्दी नाम से बिक रही है, वह हमेशा सेहत के लिए अच्छी ही हो।

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कौन-कौन से हेल्दी फूड बन सकते हैं गलत चुनाव?



1. फ्लेवर्ड योगर्ट



योगर्ट में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए इसे हेल्दी माना जाता है। लेकिन फ्लेवर्ड योगर्ट में कई बार ज्यादा चीनी डाली जाती है। इसलिए इसे खरीदने से पहले पैकेट पर चीनी की मात्रा जरूर देखें।



2. पैकेज्ड फ्रूट जूस



फलों का जूस पीना आसान होता है, लेकिन इसमें साबुत फल के मुकाबले फाइबर कम हो सकता है। कई पैकेज्ड जूस में चीनी भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए जूस की जगह साबुत फल खाना ज्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है।





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3. ग्रेनोला



ग्रेनोला को लोग हेल्दी नाश्ता समझते हैं। लेकिन बाजार में मिलने वाले कुछ ग्रेनोला में चीनी, शहद, सिरप और तेल ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं। इसलिए इसे खरीदते समय पैकेट की जानकारी जरूर पढ़ें।



4. एनर्जी और प्रोटीन बार



प्रोटीन बार को अक्सर जिम और फिटनेस से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन हर प्रोटीन बार हेल्दी नहीं होता। कुछ बार में प्रोटीन के साथ काफी चीनी, फैट और कैलोरी भी हो सकती है।





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5. मल्टीग्रेन बिस्किट और स्नैक्स



मल्टीग्रेन नाम सुनकर लोग इन्हें हेल्दी समझ लेते हैं। लेकिन सिर्फ मल्टीग्रेन लिखा होने से कोई चीज हेल्दी नहीं हो जाती। इसमें कितना साबुत अनाज है और चीनी, नमक और फैट कितना है, यह देखना जरूरी है।



6. फ्लेवर्ड ओट्स



ओट्स को हेल्दी नाश्ते के तौर पर काफी पसंद किया जाता है। लेकिन फ्लेवर्ड इंस्टेंट ओट्स में चीनी और नमक ज्यादा हो सकता है। सादा ओट्स लेकर उसमें फल या थोड़े नट्स डालकर खाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।





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