सेहत की बात: सुबह चिया सीड्स खाने का क्यों बढ़ रहा है ट्रेंड? जानिए इससे शरीर को क्या फायदे होते हैं

कब्ज की दिक्कत हो या बढ़ता वजन, हाई कोलेस्ट्रॉल हो या ब्लड शुगर हाई रहने की समस्या, ये सभी उम्र के लोगों में देखी जा रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, ये मुख्यरूप से लाइफस्टाइल की बीमारियां मानी जाती हैं। मसलन खान-पान में दिनचर्या में सुधार करके इन समस्याओं से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है।
रोज के खानपान में छोटे बदलाव भी सेहत पर असर डाल सकते हैं। चिया सीड्स ऐसा ही एक सुपरफूड है जिसे पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है। छोटे-से दिखने वाले इन बीजों में फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं।
चिया सीड्स को संतुलित आहार का हिस्सा बनाकर कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचने या फिर उन्हें कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। इसके फायदों को देखते हुए दुनियाभर में इसके सेवन का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है।
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पेट की समस्या
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स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, इन सीड्स में भरपूर फाइबर होता है जो पाचन और पेट की सेहत के लिए उपयोगी माना जाता है। फाइबर और दूसरे पोषक तत्व वजन और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी लाभ दे सकते हैं। कुछ अध्ययनों में चिया सीड्स के सेवन को हृदय स्वास्थ्य से जुड़े फायदे से भी जोड़कर देखा गया है।
आइए जानते हैं कि किन स्वास्थ्य समस्याओं में चिया सीड्स फायदा पहुंचा सकते हैं और इन्हें डाइट में कैसे शामिल किया जा सकता है?
कब्ज और पाचन की समस्या में मदद
चिया सीड्स में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। पानी के संपर्क में आने पर ये बीज फूलकर जेल जैसी बनावट तैयार करते हैं। इससे भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ती है और मल को नरम रखने में मदद मिल सकती है। पर्याप्त पानी और संतुलित आहार के साथ चिया सीड्स कब्ज से परेशान लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं।
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वजन कैसे कंट्रोल करें?
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वजन कंट्रोल करने में फायदेमंद
वजन घटाने के लिए भी चिया सीड्स को फायदेमंद पाया गया है। इनका फायदा मुख्य रूप से इनमें मौजूद फाइबर से जुड़ा है। फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है, जिससे बार-बार खाने या ज्यादा कैलोरी लेने की संभावना कम हो सकती है।
- इन्हें दही, ओट्स या स्मूदी में मिलाकर लिया जा सकता है। लेकिन अगर चिया सीड्स के साथ चीनी, मीठे सिरप या ज्यादा कैलोरी वाली चीजें मिला दी जाएं, तो वजन घटाने का फायदा कम हो सकता है।
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डायबिटीज का खतरा
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ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल में लाभ
चिया सीड्स में मौजूद फाइबर भोजन के पाचन और कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण की गति को धीमा कर सकता है। इससे भोजन के बाद ब्लड शुगर में अचानक तेजी से बढ़ोतरी को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। इसी वजह से इन्हें डायबिटीज वालों के लिए लाभकारी माना जाता रहा है।
- इसी तरह चिया सीड्स में फाइबर के साथ पौधों से मिलने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। ये पोषक तत्व हृदय के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कुछ शोध में चिया सीड्स के सेवन को ब्लड प्रेशर और खून में फैट के स्तर को कम करने में फायदेमंद पाया गया है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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