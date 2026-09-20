इलाज तक सबकी पहुंच नहीं: डॉक्टर तो बढ़े लेकिन हर 4 में 1 रिटायरमेंट के करीब,अमीर-गरीब देशों में बड़ी खाई
अमर उजाला नेटवर्क, जिनेवा। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 20 Sep 2026 05:45 AM IST
सार
डब्ल्यूएचओ की नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़कर सात करोड़ से अधिक हो गई है, लेकिन इसका लाभ सभी देशों को समान रूप से नहीं मिल रहा। 2006 में प्रति 10 हजार आबादी पर 44.8 स्वास्थ्यकर्मी थे, जो 2025 में 67.9 हो गए। इसके बावजूद 2030 तक करीब 1.11 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों की कमी का अनुमान है। करीब 25% डॉक्टर 55 वर्ष से अधिक उम्र के हैं।
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विस्तार
दुनियाभर में स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसका फायदा सभी देशों और आबादी को समान रूप से नहीं मिल रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो दशकों में स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता बढ़ने के बावजूद अमीर और गरीब देशों के बीच बड़ा अंतर कायम है। इसके साथ ही डॉक्टरों की बढ़ती उम्र आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई चुनौती बन सकती है। हर चार में से एक डॉक्टर रिटायरमेंट के करीब खड़ा है।
2030 तक करीब 1.11 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों की होगी कमी
दुनिया में करीब 25% डॉक्टर 55 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। यानी लगभग हर चार में से एक डॉक्टर आने वाले वर्षों में सेवानिवृत्ति की उम्र के करीब पहुंच रहा है। उच्च आय वाले देशों में स्थिति और गंभीर है। वहां करीब 33% डॉक्टर 55 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। अनुभवी डॉक्टरों के बड़ी संख्या में कार्यबल से बाहर होने से नए दबाव पैदा हो सकते हैं।
समान वृद्धि नहीं
नेशनल हेल्थ वर्कफोर्स एकाउंट्स रिपोर्ट के मुताबिक, जिन देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था के पास प्रशिक्षण और रोजगार के लिए कम संसाधन हैं, वहां डॉक्टरों और नर्सों की कमी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर, नर्स, दाई, दंत चिकित्सक और फार्मासिस्ट सहित स्वास्थ्य एवं देखभाल क्षेत्र में काम करने वालों की वैश्विक संख्या अब 7 करोड़ से अधिक हो चुकी है। हालांकि, वृद्धि सभी क्षेत्रों में समान नहीं है।
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यूरोप में उपलब्धता अफ्रीका से 13 गुना
क्षेत्रीय असमानता का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि यूरोपीय क्षेत्र में डॉक्टरों का घनत्व अफ्रीकी क्षेत्र की तुलना में करीब 13 गुना अधिक है। नर्सों और दाइयों की उपलब्धता भी यूरोप में अफ्रीकी क्षेत्र से करीब 6 गुना ज्यादा है।
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- 10,000 की आबादी पर 44.8 स्वास्थ्यकर्मी थे 2006 में।
- 2025 में दुनियाभर में यह औसत आंकड़ा बढ़कर 67.9 हो गया।
2030 तक करीब 1.11 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों की होगी कमी
दुनिया में करीब 25% डॉक्टर 55 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। यानी लगभग हर चार में से एक डॉक्टर आने वाले वर्षों में सेवानिवृत्ति की उम्र के करीब पहुंच रहा है। उच्च आय वाले देशों में स्थिति और गंभीर है। वहां करीब 33% डॉक्टर 55 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। अनुभवी डॉक्टरों के बड़ी संख्या में कार्यबल से बाहर होने से नए दबाव पैदा हो सकते हैं।
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समान वृद्धि नहीं
नेशनल हेल्थ वर्कफोर्स एकाउंट्स रिपोर्ट के मुताबिक, जिन देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था के पास प्रशिक्षण और रोजगार के लिए कम संसाधन हैं, वहां डॉक्टरों और नर्सों की कमी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर, नर्स, दाई, दंत चिकित्सक और फार्मासिस्ट सहित स्वास्थ्य एवं देखभाल क्षेत्र में काम करने वालों की वैश्विक संख्या अब 7 करोड़ से अधिक हो चुकी है। हालांकि, वृद्धि सभी क्षेत्रों में समान नहीं है।
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यूरोप में उपलब्धता अफ्रीका से 13 गुना
क्षेत्रीय असमानता का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि यूरोपीय क्षेत्र में डॉक्टरों का घनत्व अफ्रीकी क्षेत्र की तुलना में करीब 13 गुना अधिक है। नर्सों और दाइयों की उपलब्धता भी यूरोप में अफ्रीकी क्षेत्र से करीब 6 गुना ज्यादा है।