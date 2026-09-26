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जानना जरूरी: दिल की सेहत के लिए कितना नमक खाना ठीक, कब बढ़ जाता है खतरा?

Sun, 27 Sep 2026 09:30 AM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Sun, 27 Sep 2026 09:30 AM IST
सार

नमक शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और दिल की सेहत पर असर डाल सकता है। पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में छिपे सोडियम से बचें, ताजा भोजन बढ़ाएं, पोटेशियम वाले खाद्य पदार्थ लें और अपनी रोजाना नमक की मात्रा पर नजर रखें।

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Salt, Sodium and Heart Health What You Need to Know in hindi
हृदय रोगों का खतरा - फोटो : Freepik.com

नमक हमारे खाने का जरूरी हिस्सा है, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ते ही यही स्वाद वाली चीज सेहत के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। रोजमर्रा के भोजन में हम जितना नमक इस्तेमाल करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा सिर्फ ऊपर से डाले गए नमक से नहीं आता। पैकेट वाले स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड और दूसरी तैयार चीजों के जरिए भी शरीर में काफी सोडियम पहुंच सकता है। लंबे समय तक ज्यादा सोडियम लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है, जिसका असर दिल की सेहत पर भी पड़ सकता है।



सोडियम शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभाता है, इसलिए इसकी जरूरत होती है। लेकिन जरूरत से ज्यादा सोडियम शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ नमक की मात्रा पर नजर रखने की सलाह देते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, सामान्य तौर पर रोजाना सोडियम का सेवन 2,300 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और अधिकतर वयस्कों के लिए 1,500 मिलीग्राम तक रखना बेहतर माना जाता है। खासकर हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सोडियम कम करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
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डीप फ्राइड फूड्स से बचें - फोटो : Freepik.com

 पैकेट वाले खाने की सोडियम मात्रा जरूर देखें

सोडियम सिर्फ नमकदानी से शरीर में नहीं पहुंचता। चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, सॉस, सूप, पैकेज्ड स्नैक्स और कई प्रोसेस्ड फूड में भी काफी सोडियम हो सकता है। इसलिए बाजार से कोई पैक्ड चीज खरीदते समय उसके लेबल पर दी गई सोडियम की मात्रा देखना जरूरी है। दूसरी तरफ ताजे फल, सब्जियां, अंडे, बिना नमक वाले नट्स और कई ताजे खाद्य पदार्थ स्वाभाविक रूप से कम सोडियम वाले विकल्प हो सकते हैं। खाने की आदतों में छोटे बदलाव करके भी रोजाना सोडियम की कुल मात्रा कम की जा सकती है।

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पोटेशियम वाली चीजें - फोटो : Adobe Stock

खाने में पोटेशियम वाली चीजें बढ़ाएं

सोडियम को संतुलित रखने के लिए डाइट में पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं। केला, पालक, आलू, तरबूज और चुकंदर इसके कुछ अच्छे स्रोत हैं। पोटेशियम शरीर में सोडियम के प्रभाव को संतुलित करने और सामान्य ब्लड प्रेशर बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए अगर आपकी डाइट में नमकीन और प्रोसेस्ड चीजों की मात्रा ज्यादा है तो सिर्फ नमक घटाना ही नहीं, बल्कि ताजे और पोटेशियम वाले खाद्य पदार्थों को जगह देना भी उपयोगी हो सकता है। हालांकि किडनी की बीमारी वाले लोगों को पोटेशियम बढ़ाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

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पानी की न होने पाए कमी - फोटो : Freepik.com

प्यास और पानी का ध्यान रखें

शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना जरूरी है। सोडियम का कुछ हिस्सा पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकलता है और इसके लिए शरीर को पर्याप्त तरल की जरूरत होती है। हालांकि सिर्फ ज्यादा पानी पीने से अधिक नमक खाने के नुकसान खत्म नहीं हो जाते। इसलिए पानी पीने के साथ नमक और ज्यादा सोडियम वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा कम करना भी जरूरी है। कितना पानी चाहिए, यह मौसम, शारीरिक गतिविधि, उम्र और स्वास्थ्य जैसी चीजों पर निर्भर करता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए जबरन एक ही मात्रा तय करना सही नहीं है।

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डाइट पर दें ध्यान - फोटो : Freepik.com

ताजा खाना बढ़ाएं, छिपे नमक से बचें

घर के खाने में नमक कम करना आसान हो सकता है, लेकिन असली चुनौती उन खाद्य पदार्थों से बचने की है जिनमें सोडियम पहले से मौजूद होता है। बाहर का खाना, पैकेज्ड स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड बार-बार खाने से सोडियम की मात्रा तेजी से बढ़ सकती है। इसके बजाय ताजी सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज और बिना अतिरिक्त नमक वाले नट्स जैसे विकल्प डाइट में बढ़ाए जा सकते हैं। स्वाद के लिए नींबू, मसालों और जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करके भी खाने में नमक पर निर्भरता कम की जा सकती है।





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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

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