सावधान: गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो मां-बच्चे दोनों को खतरा, कौन से लक्षण दिखें तो हो जाएं सतर्क?

1 of 4 प्रेग्नेंसी में बीपी की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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गर्भावस्था किसी भी महिला के जीवन का बेहद खास समय होता है। इस दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, जिनकी वजह से थकान-कमजोरी, उल्टी, चक्कर आने और नींद से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी महिलाओं को प्रेग्नेंसी के दौरान अपनी सेहत को लेकर खास सावधानी बरतते रहने, अच्छी डाइट और हल्के-फुल्के व्यायाम करते रहने की सलाह देते हैं।



गर्भावस्था के दौरान थकान-कमजोरी जैसी हल्की-फुल्की समस्याएं आम हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत लंबे समय तक बनी रहती है तो इसपर गंभीरता से ध्यान देते रहना जरूरी है। खासकर गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर को लेकर खास सावधानी जरूरी है। प्रेग्नेंसी के दौरान बीपी बढ़ना मां और बच्चे दोनों के लिए चिंता का विषय हो सकता है।



आइए जानते हैं कि प्रेग्नेंसी में हाई ब्लड प्रेशर कितना खतरनाक हो सकता है और इससे बचाव के लिए क्या उपाय जरूरी है?

2 of 4 हाई ब्लड प्रेशर की समस्या - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, गर्भावस्था में हाई बीपी कई बार बिना किसी स्पष्ट लक्षणों के भी हो सकता है। इसके कारण कुछ महिलाओं में सिरदर्द, आंखों के सामने धुंधला दिखने, घबराहट और बेचैनी महसूस होने जैसे संकेत नजर आ सकते हैं। ऐसे लक्षणों की समय पर पहचान और इलाज से गंभीर जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। इसलिए प्रेग्नेंसी के दौरान नियमित जांच, डॉक्टर की सलाह और बीपी चेक कराते रहना बेहद जरूरी मानी जाती है।



गर्भावस्था में बीपी की समस्या



गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर के पीछे कई कारण हो सकते हैं। शरीर में रक्त वाहिकाओं और प्लेसेंटा से जुड़े बदलावों को इसका बड़ा कारण माना जाता है। कुछ महिलाओं में पहले से हाई बीपी होता है, जबकि कुछ में 20वें सप्ताह के बाद गर्भावस्था के दौरान हाई बीपी (प्रीक्लेम्पसिया) हो सकता है।

प्री-एक्लेम्पसिया एक अलग गंभीर स्थिति है, जिसमें हाई बीपी के साथ शरीर के दूसरे अंगों पर असर के संकेत भी हो सकते हैं।

3 of 4 प्रेग्नेंसी में हाई बीपी की समस्या - फोटो : Adobe Stock

गर्भावस्था में बीपी बढ़ने से क्या दिक्कतें होती हैं?



गर्भावस्था में अनियंत्रित हाई बीपी से एक्लेम्पसिया और स्ट्रोक जैसी गंभीर जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है। एक्लेम्पसिया, गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक अत्यंत गंभीर और जानलेवा स्थिति है, जिसमें प्री-एक्लेम्पसिया (हाई ब्लड प्रेशर और मूत्र में प्रोटीन) से पीड़ित महिला को दौरे आने लगते हैं।

हाई बीपी के कारण प्लेसेंटा के समय से पहले अलग होने जैसी समस्याएं भी हो सकती है।

बच्चे पर भी पड़ सकता है असर



मां का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने पर बच्चे तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचने में परेशानी हो सकती है। इससे समय से पहले डिलीवरी और बच्चे का वजन कम होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए गर्भावस्था में बीपी की समस्या को सिर्फ मां की समस्या नहीं मानना चाहिए। इसका असर गर्भ में बच्चे की ग्रोथ और डिलीवरी के समय पर भी पड़ सकता है।

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4 of 4 प्रेग्नेंसी में रखें सेहत का ख्याल - फोटो : Amarujala.com/AI