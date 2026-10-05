फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   How Poor Gut Health Can Affect the Rest of Your Body Connection Between Gut and Overall Health

जानना जरूरी: पाचन की गड़बड़ी शरीर को अंदर से कैसे प्रभावित करती है? जानिए क्या हो सकती हैं दिक्कतें

Mon, 05 Oct 2026 07:08 PM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Mon, 05 Oct 2026 07:08 PM IST
सार

पाचन तंत्र भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को शरीर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। लंबे समय तक बनी रहने वाली कुछ पाचन संबंधी बीमारियों का असर वजन और पोषण पर भी पड़ सकता है। आंतों का माइक्रोबायोम भी शरीर की कई जरूरी प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं।

विज्ञापन
How Poor Gut Health Can Affect the Rest of Your Body Connection Between Gut and Overall Health
पाचन की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI

अच्छी सेहत के लिए पाचन का ठीक रहना बहुत जरूरी है, ये हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं।



पाचन तंत्र हमारी सेहत को ठीक रखने में अहम भूमिका निभाता है। हम जो खाना खाते हैं, उससे शरीर को ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व तभी मिलते हैं, जब पाचन सही तरीके से हो। यही वजह है कि पेट खराब होने पर इसका असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी दिखाई दे सकता है। गैस, कब्ज, अपच, एसिडिटी, पेट फूलने या बार-बार दस्त जैसी समस्याएं पाचन तंत्र में गड़बड़ी के संकेत हो सकती हैं।

अगर पेट लंबे समय तक ठीक न रहे, तो आपको कमजोरी, थकान और भूख में कमी जैसी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। वहीं, शरीर को जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में न मिलने पर रोजमर्रा की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ पौष्टिक खाना खाना ही नहीं, बल्कि पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना भी जरूरी है।

पेट को स्वस्थ रखने के लिए किन आदतों को अपनाना चाहिए और पाचन में दिक्कतों का शरीर पर किस तरह से असर हो सकता है, आइए इस बारे में जान लेते हैं।
How Poor Gut Health Can Affect the Rest of Your Body Connection Between Gut and Overall Health
पेट की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, खान-पान में गड़बड़ी, ज्यादा तला-भुना या मसालेदार खाना, पानी कम पीना, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी जैसी आदतें पाचन को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आपका पाचन लगातार गड़बड़ रहता है तो समय के साथ संपूर्ण सेहत पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है।

पाचन में गड़बड़ी का असर

पाचन तंत्र भोजन को तोड़कर पोषक तत्वों को शरीर के इस्तेमाल लायक बनाता है। ऐसे में लंबे समय तक बनी रहने वाली पाचन की बीमारियों के कारण पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित हो सकता है। इससे आपको कमजोरी, वजन कम होने या पोषण की कमी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए लगातार पेट की समस्याओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। 

How Poor Gut Health Can Affect the Rest of Your Body Connection Between Gut and Overall Health
पेट की समस्याओं पर दें ध्यान - फोटो : Adobe stock

गट माइक्रोबायोम पर दें ध्यान

आंतों में लाखों की संख्या में सूक्ष्मजीव रहते हैं, इन्हें माइक्रोबायोम कहा जाता है। डाइट, दवाओं और पर्यावरण जैसे कई कारक इस माइक्रोबायोम के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। अध्ययनों में पाया गया है कि आंतों के माइक्रोबायोम में गड़बड़ी का और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, मेटाबॉलिज्म पर असर हो सकता है जिसके कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम हो सकता है।
 

  • अगर आपको लगातार पेट दर्द, दस्त-कब्ज, पेट फूलने या अपच जैसी समस्याएं कई हफ्तों तक बनी रहती हैं, तो इसके कारणों का पता लगाने के लिए समय रहते डॉक्टर से सलाह लें। 
विज्ञापन
विज्ञापन
How Poor Gut Health Can Affect the Rest of Your Body Connection Between Gut and Overall Health
खान-पान की गड़बड़ी - फोटो : Freepik.com

क्यों होती हैं पाचन की दिक्कतें?
 

  • लगातार तनाव और चिंता का असर शरीर के कई हिस्सों के साथ पाचन तंत्र पर भी पड़ सकता है। तनाव के दौरान कुछ लोगों को एसिडिटी, पेट दर्द, गैस, दस्त या कब्ज जैसी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। 
  • पर्याप्त मात्रा में पानी न पीना और डाइट में फल-सब्जियां, साबुत अनाज व दालों जैसे फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों की कमी का पाचन पर असर हो सकता है।
  • लंबे समय तक बैठे रहना और एक्सरसाइज न करना आंतों की सामान्य गतिविधि को प्रभावित कर सकता है। 





--------------
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed