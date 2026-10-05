जानना जरूरी: पाचन की गड़बड़ी शरीर को अंदर से कैसे प्रभावित करती है? जानिए क्या हो सकती हैं दिक्कतें

1 of 4 पाचन की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



अच्छी सेहत के लिए पाचन का ठीक रहना बहुत जरूरी है, ये हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं।



पाचन तंत्र हमारी सेहत को ठीक रखने में अहम भूमिका निभाता है। हम जो खाना खाते हैं, उससे शरीर को ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व तभी मिलते हैं, जब पाचन सही तरीके से हो। यही वजह है कि पेट खराब होने पर इसका असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी दिखाई दे सकता है। गैस, कब्ज, अपच, एसिडिटी, पेट फूलने या बार-बार दस्त जैसी समस्याएं पाचन तंत्र में गड़बड़ी के संकेत हो सकती हैं।



अगर पेट लंबे समय तक ठीक न रहे, तो आपको कमजोरी, थकान और भूख में कमी जैसी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। वहीं, शरीर को जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में न मिलने पर रोजमर्रा की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ पौष्टिक खाना खाना ही नहीं, बल्कि पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना भी जरूरी है।



पेट को स्वस्थ रखने के लिए किन आदतों को अपनाना चाहिए और पाचन में दिक्कतों का शरीर पर किस तरह से असर हो सकता है, आइए इस बारे में जान लेते हैं।

2 of 4 पेट की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, खान-पान में गड़बड़ी, ज्यादा तला-भुना या मसालेदार खाना, पानी कम पीना, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी जैसी आदतें पाचन को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आपका पाचन लगातार गड़बड़ रहता है तो समय के साथ संपूर्ण सेहत पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है।



पाचन में गड़बड़ी का असर



पाचन तंत्र भोजन को तोड़कर पोषक तत्वों को शरीर के इस्तेमाल लायक बनाता है। ऐसे में लंबे समय तक बनी रहने वाली पाचन की बीमारियों के कारण पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित हो सकता है। इससे आपको कमजोरी, वजन कम होने या पोषण की कमी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए लगातार पेट की समस्याओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए।

3 of 4 पेट की समस्याओं पर दें ध्यान - फोटो : Adobe stock

गट माइक्रोबायोम पर दें ध्यान



आंतों में लाखों की संख्या में सूक्ष्मजीव रहते हैं, इन्हें माइक्रोबायोम कहा जाता है। डाइट, दवाओं और पर्यावरण जैसे कई कारक इस माइक्रोबायोम के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। अध्ययनों में पाया गया है कि आंतों के माइक्रोबायोम में गड़बड़ी का और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, मेटाबॉलिज्म पर असर हो सकता है जिसके कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम हो सकता है।

अगर आपको लगातार पेट दर्द, दस्त-कब्ज, पेट फूलने या अपच जैसी समस्याएं कई हफ्तों तक बनी रहती हैं, तो इसके कारणों का पता लगाने के लिए समय रहते डॉक्टर से सलाह लें।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 खान-पान की गड़बड़ी - फोटो : Freepik.com