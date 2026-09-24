चिंता: पैनिक अटैक समझकर कहीं हार्ट अटैक को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? कैसे समझें क्या है असली समस्या

1 of 4 हार्ट अटैक और पैनिक अटैक - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आप जानते हैं कि कई बार दो अलग-अलग बीमारियों के लक्षण एक जैसे हो सकते हैं? लक्षण एक जैसे होने के कारण असली समस्या का पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। पैनिक अटैक और हार्ट अटैक भले ही दो अलग-अलग स्थितियां हैं पर इसके लक्षण भी अक्सर एक जैसे ही दिखाई देते हैं।



अचानक सीने में दर्द, दिल तेजी से धड़कना, सांस फूलना, पसीना आना या चक्कर आना, ऐसे लक्षण किसी को भी डरा सकते हैं। पैनिक अटैक और हार्ट अटैक के लक्षण एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। इसी वजह से खुद से ये तय करना मुश्किल हो जाता है आपको असली समस्या क्या है?



पैनिक अटैक समझकर हार्ट अटैक को नजरअंदाज करना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। आइए जानते हैं कि आप कैसे जान सकते हैं कि असली समस्या क्या है?

2 of 4 पैनिक अटैक की समस्या - फोटो : Freepik.com

पैनिक अटैक और हार्ट अटैक



पैनिक अटैक में तेज डर या घबराहट के साथ धड़कन तेज होने, सांस लेने में परेशानी, चक्कर और सीने में दर्द हो सकता है। दूसरी ओर हार्ट अटैक में सीने के बीच दबाव, जकड़न या दर्द के साथ इसके हाथ, पीठ या जबड़े तक बढ़ने की दिक्कत हो सकती है।

महिलाओं में कभी-कभी असामान्य थकान, सांस फूलने, मतली जैसी परेशानी भी देखी जाती है। इसलिए सीने में दर्द से जुड़े लक्षणों को सिर्फ पैनिक अटैक मानकर छोड़ना आपके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है।

3 of 4 हार्ट अटैक में होने वाली दिक्कतें - फोटो : Adobe stock Images

हार्ट अटैक में किन संकेतों पर ध्यान दें?



हार्ट अटैक में सीने के बीच दबाव, जकड़न, भारीपन या दर्द कुछ मिनटों से ज्यादा रह सकता है या कम होकर फिर लौट सकता है।

दर्द या परेशानी एक या दोनों हाथ, पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट तक फैल सकती है।

सांस फूलना, ठंडा पसीना, मतली और चक्कर भी हो सकते हैं।

हार्ट अटैक के कई मामलों में पेट में गड़बड़ी से भी जुड़ी समस्या हो सकती है, इन संकेतों पर गंभीरता से ध्यान देते रहना चाहिए।

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4 of 4 हार्ट अटैक और इसके खतरे - फोटो : Freepik.com