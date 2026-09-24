सावधान: स्तन में गांठ महसूस नहीं हो रही फिर भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर? इन संकेतों पर भी दें ध्यान

1 of 4 ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



ब्रेस्ट कैंसर दुनियाभर में महिलाओं में सबसे आम कैंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इसके अनुमानित 24 लाख नए मामले सामने आते हैं और 6.94 लाख लोगों की मौत हो जाती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, स्तन कैंसर को सिर्फ उम्र बढ़ने के साथ होने वाली समस्या मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। कम उम्र वाले यहां तक कि 30 से कम उम्र वाली महिलाओं में भी इसका खतरा हो सकता है।



चूंकि इस कैंसर का खतरा हर उम्र की महिलाओं में देखा जा रहा है ऐसे में सभी युवतियों को निरंतर अपने स्तन की जांच करते रहना चाहिए। अगर स्तन में कुछ भी असामान्य सा दिखे तो तुरंत डॉक्टर से इसकी सलाह ले लें।



ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते ही ज्यादातर महिलाओं के दिमाग में सबसे पहले स्तन में गांठ होने की बात आती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, स्तन में गांठ होना निश्चित रूप से एक गंभीर संकेत है, जिसपर समय रहते ध्यान दिया जाना चाहिए, हालांकि अगर स्तन में गांठ नहीं है तो भी कई मामलों में आपमें कैंसर का खतरा हो सकता है।

2 of 4 स्तन कैंसर का जोखिम - फोटो : Freepik.com

स्तनों में गांठ की समस्या



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कई बार ब्रेस्ट कैंसर होने पर गांठ महसूस नहीं होती और शरीर में दूसरे बदलाव दिखाई दे सकते हैं। निप्पल का अंदर की तरफ खिंचना, ब्रेस्ट की त्वचा में गड्ढे पड़ना, ब्रेस्ट के आकार में अचानक बदलाव या निप्पल से तरल पदार्त निकलना भी संकेत है कि आप खतरे में हैं।

वहीं ब्रेस्ट के किसी हिस्से में लगातार दर्द या नई गांठ महसूस होने का भी ये मतलब नहीं है कि आपको कैंसर है।

कई बिना-कैंसर वाली स्थितियां भी ऐसे लक्षण पैदा कर सकती हैं। इसलिए स्तन में महसूस होने वाली किसी भी असामान्य स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

3 of 4 ब्रेस्ट कैंसर का खतरा - फोटो : Freepik.com

निप्पल में बदलाव तो नहीं?



ब्रेस्ट कैंसर के कई मरीजों में निप्पल के अचानक अंदर की ओर खिंचने, निप्पल के आसपास की त्वचा में लालिमा या पपड़ी पड़ने जैसे लक्षण हो सकते हैं।

कई बार निप्पल से बिना दूध के तरल निकलने जैसे बदलाव भी दिखाई दे सकते हैं।

अगर निप्पल से डिस्चार्ज के साथ खून के अंश भी दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। हालांकि हर बार ये कैंसर का संकेत हों ऐसा भी जरूरी नहीं है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 ब्रेस्ट कैंसर की पहचान - फोटो : Adobe Stock