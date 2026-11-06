बदलते मौसम में नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें? सर्दी-जुकाम और संक्रमण से बचाने के लिए अपनाएं ये जरूरी टिप्स

1 of 5 बदलते मौसम में नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें? - फोटो : AI







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Newborn Baby Care Tips in Changing Weather: बदलते मौसम का असर सबसे ज्यादा छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं की सेहत पर देखने को मिलता है। तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण उन्हें सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार और संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है। नवजात शिशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती, इसलिए उनकी देखभाल में छोटी-छोटी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है।



कई बार माता-पिता बच्चे को ठंड से बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा कपड़े पहना देते हैं, जो उसके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में सही देखभाल की जानकारी होना जरूरी है। आइए जानते हैं बदलते मौसम में नवजात शिशु को स्वस्थ रखने, संक्रमण से बचाने और उसकी इम्यूनिटी का ख्याल रखने के लिए किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।



बदलते मौसम का असर सबसे ज्यादा छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं की सेहत पर देखने को मिलता है। तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण उन्हें सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार और संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है। नवजात शिशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती, इसलिए उनकी देखभाल में छोटी-छोटी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है।

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2 of 5 बदलते मौसम में नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें? - फोटो : Adobe Stock

बदलते मौसम में नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें?



1. मौसम के अनुसार पहनाएं कपड़े



बदलते मौसम में नवजात को ऐसे कपड़े पहनाएं, जो उसे आरामदायक महसूस कराएं। ठंड होने पर हल्के गर्म कपड़ों की लेयरिंग करें, जबकि गर्मी में सूती और हल्के कपड़े पहनाएं। बच्चे को जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनाने से बचें। उसकी गर्दन या छाती छूकर देखें कि कहीं शरीर ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा।



2. कमरे का तापमान सामान्य रखें



नवजात शिशु को बहुत ज्यादा ठंडे या गर्म वातावरण में रखने से बचें। कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए। सीधे कूलर, एसी या पंखे की हवा बच्चे पर न पड़ने दें। कमरे को आरामदायक तापमान पर रखें और बच्चे को हीटर के बिल्कुल पास न सुलाएं।





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3. साफ-सफाई का रखें खास ध्यान



नवजात को संक्रमण से बचाने के लिए साफ-सफाई बेहद जरूरी है। बच्चे को गोद में लेने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएं। उसके कपड़े, बिस्तर और तौलिया साफ रखें। जिन लोगों को सर्दी-जुकाम या खांसी है, उन्हें बच्चे के नजदीक जाने से बचना चाहिए।



4. मां का दूध पिलाना न भूलें



मां का दूध नवजात शिशु के लिए सबसे बेहतर पोषण माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीबॉडी बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में मदद करती हैं। जन्म के शुरुआती छह महीनों तक बच्चे को केवल मां का दूध देने की सलाह दी जाती है, जब तक डॉक्टर कोई अलग सलाह न दें।





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5. बच्चे को पर्याप्त नींद लेने दें



नवजात शिशु के विकास के लिए अच्छी नींद जरूरी है। बच्चे को हमेशा पीठ के बल सुलाएं। उसका बिस्तर सपाट और सख्त होना चाहिए। तकिया, ढीली चादर, भारी कंबल और सॉफ्ट टॉयज को सोने की जगह से दूर रखें।



6. नहलाते समय बरतें सावधानी



मौसम बदलने पर बच्चे को नहलाते समय पानी का तापमान जरूर जांच लें। बहुत ठंडे या गर्म पानी का इस्तेमाल न करें। नहलाने के बाद बच्चे को तुरंत मुलायम तौलिये से पोंछकर सूखे और आरामदायक कपड़े पहनाएं। ठंड के मौसम में रोज नहलाना जरूरी नहीं है।





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