मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि लंबे समय तक मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल, शरीर में पोषक तत्वों की कमी और पर्याप्त नींद न लेना ऐसी आदतें हैं, जो आंखों पर बुरा असर डाल सकती हैं। आजकल बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में आंखों से जुड़ी समस्याएं सभी लोगों में बढ़ती देखी जा रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते अपनी आदतों में सुधार करें ताकि आंखों की सेहत को ठीक रखा जा सके। आइए जानते हैं हमारी आंखों को किन चीजों से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और किन आदतों में हमें तुरंत सुधार करने की जरूरत है?

आंखें हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं। इनके बिना दुनिया को देखना और रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो सकता है। इसके बावजूद अक्सर हम आंखों की सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं।

खानपान में पोषक तत्वों की कमी तो नहीं? आंखों को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को पर्याप्त विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। विशेष रूप से विटामिन ए, सी और ई आंखों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनकी कमी होने पर आंखों से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

कहीं आपको नींद की दिक्कत तो नहीं?



नींद की कमी का असर सिर्फ शरीर की ऊर्जा पर नहीं, बल्कि आंखों पर भी पड़ता है। शरीर को पर्याप्त आराम और अच्छी नींद न मिलने के कारण आंखों में लालिमा, सूजन और थकान की दिक्कत बढ़ जाती है। कई बार आपको आंखों में सूखापन और जलन की समस्या भी महसूस होती है। आंखों और संपूर्ण स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना सभी लोगों के लिए जरूरी है।



सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें।

इसके अलावा सोने और जागने का समय नियमित रखें।







--------------



नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।