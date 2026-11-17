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Essential Newborn Care Tips for Parents: नवजात शिशु के जन्म के बाद शुरुआती 28 दिन यानी पहला महीना उसकी जिंदगी का सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण दौर माना जाता है। इस दौरान बच्चा मां के गर्भ से बाहर की दुनिया में खुद को ढाल रहा होता है। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और संक्रमण का खतरा भी अधिक रहता है। ऐसे में नवजात की सही देखभाल करना हर माता-पिता के लिए बेहद जरूरी है।



इसी के चलते हर साल 15 से 21 नवंबर तक नवजात शिशु देखभाल सप्ताह (Newborn Care Week) मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षित देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आइए जानते हैं कि जन्म के पहले 28 दिन क्यों अहम हैं और नवजात की देखभाल कैसे करनी चाहिए।

: नवजात शिशु के जन्म के बाद शुरुआती 28 दिन यानी पहला महीना उसकी जिंदगी का सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण दौर माना जाता है। इस दौरान बच्चा मां के गर्भ से बाहर की दुनिया में खुद को ढाल रहा होता है। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और संक्रमण का खतरा भी अधिक रहता है। ऐसे में नवजात की सही देखभाल करना हर माता-पिता के लिए बेहद जरूरी है।

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नवजात शिशु के पहले 28 दिन क्यों हैं बेहद अहम?



जन्म के बाद पहले 28 दिनों को मेडिकल भाषा में Neonatal Period कहा जाता है। यह बच्चे के जीवन का सबसे संवेदनशील समय होता है। इस दौरान उसका शरीर बाहरी वातावरण के अनुसार खुद को ढालता है। कमजोर इम्यूनिटी : नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती, इसलिए संक्रमण का खतरा रहता है।

: नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती, इसलिए संक्रमण का खतरा रहता है। शरीर का तापमान : बच्चे को ठंड और अधिक गर्मी से बचाना जरूरी होता है।

: बच्चे को ठंड और अधिक गर्मी से बचाना जरूरी होता है। पोषण की जरूरत : मां का पहला पीला गाढ़ा दूध (कोलोस्ट्रम) बच्चे के लिए बेहद फायदेमंद होता है।

: मां का पहला पीला गाढ़ा दूध (कोलोस्ट्रम) बच्चे के लिए बेहद फायदेमंद होता है। सांस लेने में परेशानी : जन्म के बाद सांस लेने और शरीर के अन्य जरूरी कार्यों में किसी भी परेशानी पर ध्यान देना जरूरी है।

: जन्म के बाद सांस लेने और शरीर के अन्य जरूरी कार्यों में किसी भी परेशानी पर ध्यान देना जरूरी है। संक्रमण का खतरा: साफ-सफाई और हाथ धोने जैसी आदतें बच्चे को संक्रमण से बचाने में मदद करती हैं।

जन्म के बाद पहले 28 दिनों को मेडिकल भाषा में Neonatal Period कहा जाता है। यह बच्चे के जीवन का सबसे संवेदनशील समय होता है। इस दौरान उसका शरीर बाहरी वातावरण के अनुसार खुद को ढालता है।

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नवजात शिशु की देखभाल के जरूरी तरीके



1. जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराएं



मां का पहला दूध कोलोस्ट्रम एंटीबॉडी से भरपूर होता है। यह बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है। पहले छह महीने तक केवल मां का दूध देने की सलाह दी जाती है।



2. बच्चे को गर्म रखें



नवजात को ठंड से बचाने के लिए मौसम के अनुसार कपड़े पहनाएं। जन्म के बाद स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट यानी कंगारू मदर केयर भी फायदेमंद है।





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3. नाभि की साफ-सफाई का ध्यान रखें



नाभि के सूखे हिस्से को साफ और सूखा रखें। उस पर तेल, घी, पाउडर या घरेलू चीजें न लगाएं।



4. साफ-सफाई का रखें विशेष ध्यान



बच्चे को छूने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएं। नवजात को संक्रमण से बचाने के लिए आसपास साफ-सफाई बनाए रखें।





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