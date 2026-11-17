1 of 6 सर्दियों में जरूर खाएं ये 5 सुपरफूड - फोटो : AI







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5 Best Winter Superfoods: सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और कई तरह की मौसमी बीमारियां लेकर आता है। इस मौसम में शरीर को गर्म रखने और इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखने के लिए खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है।



अगर आप भी सर्दियों में खुद को स्वस्थ और फिट रखना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में कुछ खास सुपरफूड्स शामिल कर सकते हैं। कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जो जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को बेहतर पोषण देने में मदद करते हैं।



खास बात यह है कि ये सभी चीजें आसानी से बाजार में मिल जाती हैं और इन्हें रोजाना की डाइट में शामिल करना भी आसान है। आइए जानते हैं सर्दियों के ऐसे 5 सुपरफूड्स के बारे में, जिन्हें अभी से खाना शुरू कर देना चाहिए।

सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और कई तरह की मौसमी बीमारियां लेकर आता है। इस मौसम में शरीर को गर्म रखने और इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखने के लिए खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है।

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सर्दियों के 5 सुपरफूड, जिन्हें डाइट में जरूर करें शामिल



1. आंवला



सर्दियों में आंवला खाना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने और इम्यून सिस्टम के सामान्य कामकाज में मदद करता है।



कैसे खाएं: आप आंवले को कच्चा, आंवला जूस, चटनी या सलाद के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।





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2. गुड़



सर्दियों में गुड़ खाना काफी पसंद किया जाता है। इसमें आयरन और कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। हालांकि, गुड़ भी चीनी की तरह ही अतिरिक्त शुगर का स्रोत है, इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए।



कैसे खाएं: खाने के बाद थोड़ी मात्रा में गुड़ खा सकते हैं या इसे तिल और मूंगफली के साथ मिलाकर लड्डू बना सकते हैं।





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3. तिल



तिल सर्दियों का एक लोकप्रिय सुपरफूड है। इसमें कैल्शियम, हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। ये हड्डियों और शरीर के सामान्य स्वास्थ्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व प्रदान करते हैं।



कैसे खाएं: तिल के लड्डू, तिल की चिक्की या भुने हुए तिल को सलाद और सब्जियों में मिलाकर खा सकते हैं।





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