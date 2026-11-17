1 of 5 सर्दियों में वजन बढ़ने से कैसे रोकें? - फोटो : AI







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Why Do I Gain Weight in Winter: सर्दियों का मौसम आते ही खानपान से लेकर हमारी दिनचर्या तक में कई बदलाव होने लगते हैं। ठंड के कारण जहां लोग एक्सरसाइज और वॉक करना कम कर देते हैं, वहीं इस मौसम में गर्मागर्म पराठे, पकौड़े, मिठाइयां और दूसरी हाई कैलोरी चीजें खाने का मन भी ज्यादा करता है। यही वजह है कि कई लोगों का वजन सर्दियों में बढ़ने लगता है। इसके अलावा वजन बढ़ने के पीछे अहम कारण हो सकते हैं।



अगर आप भी सर्दियों में बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो अपनी कुछ आदतों में बदलाव करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ठंड के मौसम में वजन क्यों बढ़ता है और इसके पीछे कौन-से 5 बड़े कारण जिम्मेदार हैं। साथ ही जानेंगे सर्दियों में वजन कंट्रोल रखने के आसान तरीके।



सर्दियों का मौसम आते ही खानपान से लेकर हमारी दिनचर्या तक में कई बदलाव होने लगते हैं। ठंड के कारण जहां लोग एक्सरसाइज और वॉक करना कम कर देते हैं, वहीं इस मौसम में गर्मागर्म पराठे, पकौड़े, मिठाइयां और दूसरी हाई कैलोरी चीजें खाने का मन भी ज्यादा करता है। यही वजह है कि कई लोगों का वजन सर्दियों में बढ़ने लगता है। इसके अलावा वजन बढ़ने के पीछे अहम कारण हो सकते हैं।

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सर्दियों में वजन क्यों बढ़ता है? जानें 5 बड़े कारण



1. ठंड में ज्यादा लगती है भूख



सर्दियों में कई लोगों को सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा भूख लगती है। ठंड के मौसम में गर्मागर्म और स्वादिष्ट खाना खाने की इच्छा बढ़ जाती है। ऐसे में लोग जरूरत से ज्यादा कैलोरी का सेवन करने लगते हैं, जिससे वजन बढ़ सकता है।



2. फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है कम



ठंड के कारण सुबह जल्दी उठना और बाहर जाकर वॉक या एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है। कई लोग जिम जाना भी कम कर देते हैं। इससे शरीर की कैलोरी बर्न करने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और वजन बढ़ने का खतरा रहता है।





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3. हाई कैलोरी फूड का ज्यादा सेवन



सर्दियों में पराठे, पकौड़े, मिठाइयां, गजक, रेवड़ी और तली-भुनी चीजें खाने का चलन बढ़ जाता है। इन चीजों में कैलोरी और फैट अधिक हो सकता है। नियमित रूप से इनका ज्यादा सेवन वजन बढ़ा सकता है।



4. नींद और दिनचर्या में बदलाव



सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। कई लोग देर तक सोते हैं और उनकी रोजाना की दिनचर्या प्रभावित होती है। अनियमित नींद और खानपान की आदतें भी वजन को प्रभावित कर सकती हैं।





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5. धूप में कम निकलना और घर में रहना



ठंड के मौसम में लोग ज्यादातर समय घर के अंदर बिताना पसंद करते हैं। इससे चलना-फिरना और रोजाना की गतिविधियां कम हो सकती हैं। लंबे समय तक बैठे रहने और कम एक्टिव रहने से वजन बढ़ने की संभावना रहती है।





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