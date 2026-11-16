चिंता: डिजिटल लाइफस्टाइल शरीर को बना रही है बीमार, जानिए फिर कैसे रखें सेहत का ख्याल

1 of 4 मोबाइल-कंप्यूटर का बढ़ता इस्तेमाल - फोटो : Amarujala.com/AI







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सुबह आंख खुलते ही मोबाइल चेक करना, दिनभर लैपटॉप पर काम और रात को सोने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल करना अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। डिजिटल तकनीक ने कामकाज, पढ़ाई और लोगों के संबंधों को आसान जरूर बनाया है, पर इसके साथ इसने सेहत के लिए कई तरह की मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं।



मोबाइल-लैपटॉप से घिरे रहने के कारण हमारी शारीरिक गतिविधियां भी कम होती जा रही हैं। लोग घंटों एक ही जगह बैठकर काम करते रहते हैं। इसका असर सिर्फ आंखों की समस्याओं तक सीमित नहीं है। लंबे समय तक बैठे रहना, देर रात तक मोबाइल चलाना और नींद पूरी न करना मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है।



मसलन डिजिटल लाइफस्टाइल ने समय के साथ कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को काफी बढ़ा दिया है।

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2 of 4 डिजिटल लाइफस्टाइल का सेहत पर असर - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, बच्चों और किशोरों में बढ़ता स्क्रीन टाइम नींद, शारीरिक फिटनेस और उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि डिजिटल लाइफस्टाइल के इस दौर में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खुद को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है?



डॉक्टर कहते हैं, डिजिटल लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी समस्या है शारीरिक गतिविधियों में कमी। ऑफिस में लैपटॉप के सामने बैठना, घर आकर मोबाइल देखना और खाली समय में टीवी या गेम खेलना शरीर को लंबे समय तक निष्क्रिय रखता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ज्यादा समय तक निष्क्रिय रहने से हृदय रोग, डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

3 of 4 नींद की समस्याओं का खतरा - फोटो : Freepik.com

नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है असर



रात में देर तक मोबाइल चलाने से सोने का समय आगे बढ़ जाता है। लगातार नोटिफिकेशन देखना, वीडियो स्क्रॉल करना और ऑनलाइन रहने की आदत दिमाग के आराम करने के समय को भी कम कर देती है।

नींद पूरी न होने पर अगले दिन थकान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है।

किशोरों में देर रात तक स्क्रीन के इस्तेमाल और नींद की कमी के कारण मूड तथा व्यवहार से जुड़ी समस्याओं का जोखिम देखा गया है।

आंखों, गर्दन और कमर की परेशानी



लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में सूखापन-जलन, धुंधलापन और सिरदर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं। लंबे समय तक गलत मुद्रा में बैठने से गर्दन, कंधे और कमर में दर्द भी बढ़ सकता है।

कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करते समय स्क्रीन को आंखों के अनुकूल ऊंचाई पर रखें, बीच-बीच में नजर स्क्रीन से हटाएं और बैठने की मुद्रा सही रखें। नियमित छोटे ब्रेक लेने से मांसपेशियों पर पड़ने वाला दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

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4 of 4 मोबाइल फोन अधिक इस्तेमाल - फोटो : Freepik