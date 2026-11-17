1 of 5 बिना ज्यादा पसीना बहाए फैट कैसे कम करें? - फोटो : AI







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Does Sweating Help You Lose Fat: वजन घटाने और फिट रहने के लिए लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं। कई लोगों का मानना है कि जितना ज्यादा पसीना निकलेगा, उतनी ही तेजी से शरीर का फैट कम होगा। यही वजह है कि कुछ लोग एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा पसीना आने को वजन घटने का संकेत मानते हैं। लेकिन क्या वाकई पसीना आने से शरीर की चर्बी कम होती है?



हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पसीना आना शरीर का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। पसीने के जरिए शरीर से पानी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलते हैं, फैट सीधे नहीं निकलता। ऐसे में एक्सरसाइज के बाद वजन कम दिखाई देना जरूरी नहीं कि फैट लॉस हो। आइए जानते हैं कि पसीना आने और फैट घटने के बीच क्या संबंध है और वजन कम करने का सही तरीका क्या है।

वजन घटाने और फिट रहने के लिए लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं। कई लोगों का मानना है कि जितना ज्यादा पसीना निकलेगा, उतनी ही तेजी से शरीर का फैट कम होगा। यही वजह है कि कुछ लोग एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा पसीना आने को वजन घटने का संकेत मानते हैं। लेकिन क्या वाकई पसीना आने से शरीर की चर्बी कम होती है?

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क्या पसीना आने से शरीर का फैट घटता है?



नहीं, सिर्फ पसीना आने से शरीर का फैट कम नहीं होता। पसीना निकलना और फैट बर्न होना दोनों अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। जब शरीर का तापमान बढ़ता है, तो उसे ठंडा रखने के लिए पसीना निकलता है। पसीने के दौरान शरीर से पानी और नमक बाहर निकलता है। इसलिए एक्सरसाइज के तुरंत बाद वजन कुछ कम दिखाई दे सकता है, लेकिन पानी पीने और शरीर में हाइड्रेशन सामान्य होने पर यह वजन वापस बढ़ सकता है। शरीर का फैट कम करने के लिए लंबे समय तक कैलोरी डेफिसिट यानी जितनी कैलोरी आप खाते हैं, उससे अधिक ऊर्जा खर्च करना जरूरी होता है।





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पसीना आने और फैट घटने से जुड़े 5 बड़े फैक्ट्स



1. ज्यादा पसीना आने का मतलब ज्यादा फैट बर्न होना नहीं है



कई लोग मानते हैं कि जिम में जितना ज्यादा पसीना आएगा, उतना ही ज्यादा फैट बर्न होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पसीना आने की मात्रा तापमान, मौसम, नमी, एक्सरसाइज की तीव्रता और व्यक्ति की शारीरिक बनावट पर निर्भर करती है।



2. पसीने से शरीर का वजन अस्थायी रूप से कम होता है



जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो पसीने के जरिए शरीर से पानी निकलता है। इससे वजन मशीन पर कम दिखाई दे सकता है। लेकिन यह फैट लॉस नहीं, बल्कि वॉटर वेट में कमी होती है।



3. बिना पसीना आए भी घट सकता है फैट



अगर आप वॉकिंग, योग, साइकलिंग या हल्की एक्सरसाइज करते हैं और आपको ज्यादा पसीना नहीं आता, तब भी शरीर कैलोरी खर्च करता है। इसलिए फैट कम करने के लिए ज्यादा पसीना आना जरूरी नहीं है।



4. फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट जरूरी है



शरीर का फैट कम करने के लिए कैलोरी डेफिसिट महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप दिनभर में जितनी कैलोरी लेते हैं, उससे ज्यादा कैलोरी खर्च करें। इसके लिए संतुलित डाइट और नियमित एक्सरसाइज जरूरी हैं।



5. ज्यादा पसीना आने से डिहाइड्रेशन हो सकता है



जानबूझकर ज्यादा पसीना निकालने के लिए मोटे कपड़े पहनना या बहुत गर्म जगह पर एक्सरसाइज करना नुकसानदायक हो सकता है। इससे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान पर्याप्त पानी पीना जरूरी है।





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फैट लॉस और वॉटर वेट में क्या अंतर है? फैट लॉस वॉटर वेट शरीर में जमा चर्बी कम होती है शरीर में मौजूद पानी कम होता है इसमें समय लगता है इसमें वजन तेजी से बदल सकता है कैलोरी डेफिसिट से मदद मिलती है पसीने और पानी की कमी से बदल सकता है लंबे समय तक वजन कम रखने में मददगार पानी पीने पर वजन वापस बढ़ सकता है



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