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सावधान! युवाओं में तेजी से बढ़ रहा हाई BP का खतरा, जानें शरीर में दिखने वाले शुरुआती संकेत

Wed, 30 Sep 2026 09:52 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 30 Sep 2026 09:52 AM IST
सार

Causes of High Blood Pressure: आजकल युवाओं में भी हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण देखे जाते हैं। इसकी क्या वजह हैं और इसके शुरुआती संकेत क्या हैं, आइए जानते हैं इस लेख में....

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cause of high blood pressure in young age in hindi high blood pressure ke lakshan
कम उम्र में हाई BP को न करें नजरअंदाज, जानें किन कारणों से बढ़ रहा हाइपरटेंशन का खतरा - फोटो : AI
Causes of High Blood Pressure:  आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गया है। कम उम्र के युवाओं में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर कई बार शुरुआत में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं देता और व्यक्ति को इसकी जानकारी नियमित जांच के दौरान ही मिलती है। 


हालांकि कुछ लोगों में कुछ समान्य से लक्षण महसूस हो सकते हैं। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच कराना जरूरी है। आइए जानते हैं युवाओं में बढ़ते हाई बीपी के प्रमुख कारण, शुरुआती संकेत और इससे बचाव के आसान तरीके।

 
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कम उम्र में हाई BP को न करें नजरअंदाज, जानें किन कारणों से बढ़ रहा हाइपरटेंशन का खतरा - फोटो : AI
 युवाओं में हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने के प्रमुख कारण
 
  •  तनाव और चिंता: लगातार मानसिक तनाव शरीर में ऐसे हार्मोन बढ़ा सकता है जो अस्थायी रूप से ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। लंबे समय का तनाव अस्वस्थ जीवनशैली की आदतों से भी जुड़ सकता है।
  • नींद की कमी: नियमित रूप से पर्याप्त नींद न लेना हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम से जुड़ा है।
  •  शारीरिक गतिविधि की कमी: लंबे समय तक बैठे रहना और व्यायाम न करना वजन तथा हृदय संबंधी जोखिम बढ़ा सकता है।
  •  ज्यादा नमक: भोजन में अधिक सोडियम का सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है।
  •  अधिक वजन या मोटापा: वजन बढ़ने के साथ हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम भी बढ़ सकता है।
  •  धूम्रपान: तंबाकू रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है और हृदय संबंधी जोखिम बढ़ाता है।
  •  शराब का अधिक सेवन: ज्यादा शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।
  • परिवार में इतिहास: जिन लोगों के परिवार में हाई ब्लड प्रेशर रहा है, उनमें जोखिम अधिक हो सकता है।
  • कुछ बीमारियां या दवाएं: किडनी की बीमारी, हार्मोन संबंधी समस्याएं और कुछ दवाएं भी ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं।

 
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कम उम्र में हाई BP को न करें नजरअंदाज, जानें किन कारणों से बढ़ रहा हाइपरटेंशन का खतरा - फोटो : AI
 शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं?

 हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर "साइलेंट किलर" कहा जाता है क्योंकि शुरुआती चरण में कई लोगों में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर इसे पहचानना सही नहीं है।

 कुछ लोगों में ये शिकायतें हो सकती हैं:
  •   बार-बार सिरदर्द
  •  चक्कर आना
  •  धुंधला दिखाई देना
  •  असामान्य थकान
  •  नाक से खून आना
  •  सांस लेने में परेशानी

 महत्वपूर्ण: अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो और साथ में सीने में दर्द, सांस लेने में गंभीर परेशानी, कमजोरी/सुन्नपन, बोलने में दिक्कत या अचानक नजर में बदलाव जैसे लक्षण हों, तो तत्काल चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है।
 
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कम उम्र में हाई BP को न करें नजरअंदाज, जानें किन कारणों से बढ़ रहा हाइपरटेंशन का खतरा - फोटो : Freepik.com

युवाओं को क्या करना चाहिए?

 नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच कराएं, नमक और अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन कम करें, नियमित शारीरिक गतिविधि करें, पर्याप्त नींद लें और धूम्रपान से बचें। यदि कई बार ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक आता है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर इसकी वजह और आगे की जांच समझना बेहतर है।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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