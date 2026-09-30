सावधान! युवाओं में तेजी से बढ़ रहा हाई BP का खतरा, जानें शरीर में दिखने वाले शुरुआती संकेत

1 of 4 कम उम्र में हाई BP को न करें नजरअंदाज, जानें किन कारणों से बढ़ रहा हाइपरटेंशन का खतरा - फोटो : AI







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Causes of High Blood Pressure: आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गया है। कम उम्र के युवाओं में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर कई बार शुरुआत में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं देता और व्यक्ति को इसकी जानकारी नियमित जांच के दौरान ही मिलती है।



हालांकि कुछ लोगों में कुछ समान्य से लक्षण महसूस हो सकते हैं। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच कराना जरूरी है। आइए जानते हैं युवाओं में बढ़ते हाई बीपी के प्रमुख कारण, शुरुआती संकेत और इससे बचाव के आसान तरीके।



आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गया है। कम उम्र के युवाओं में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर कई बार शुरुआत में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं देता और व्यक्ति को इसकी जानकारी नियमित जांच के दौरान ही मिलती है।

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युवाओं में हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने के प्रमुख कारण

तनाव और चिंता : लगातार मानसिक तनाव शरीर में ऐसे हार्मोन बढ़ा सकता है जो अस्थायी रूप से ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। लंबे समय का तनाव अस्वस्थ जीवनशैली की आदतों से भी जुड़ सकता है।

: लगातार मानसिक तनाव शरीर में ऐसे हार्मोन बढ़ा सकता है जो अस्थायी रूप से ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। लंबे समय का तनाव अस्वस्थ जीवनशैली की आदतों से भी जुड़ सकता है। नींद की कमी : नियमित रूप से पर्याप्त नींद न लेना हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम से जुड़ा है।

: नियमित रूप से पर्याप्त नींद न लेना हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम से जुड़ा है। शारीरिक गतिविधि की कमी : लंबे समय तक बैठे रहना और व्यायाम न करना वजन तथा हृदय संबंधी जोखिम बढ़ा सकता है।

: लंबे समय तक बैठे रहना और व्यायाम न करना वजन तथा हृदय संबंधी जोखिम बढ़ा सकता है। ज्यादा नमक : भोजन में अधिक सोडियम का सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है।

: भोजन में अधिक सोडियम का सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। अधिक वजन या मोटापा : वजन बढ़ने के साथ हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम भी बढ़ सकता है।

: वजन बढ़ने के साथ हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम भी बढ़ सकता है। धूम्रपान : तंबाकू रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है और हृदय संबंधी जोखिम बढ़ाता है।

: तंबाकू रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है और हृदय संबंधी जोखिम बढ़ाता है। शराब का अधिक सेवन : ज्यादा शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।

: ज्यादा शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। परिवार में इतिहास : जिन लोगों के परिवार में हाई ब्लड प्रेशर रहा है, उनमें जोखिम अधिक हो सकता है।

: जिन लोगों के परिवार में हाई ब्लड प्रेशर रहा है, उनमें जोखिम अधिक हो सकता है। कुछ बीमारियां या दवाएं: किडनी की बीमारी, हार्मोन संबंधी समस्याएं और कुछ दवाएं भी ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं।



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शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं?



हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर "साइलेंट किलर" कहा जाता है क्योंकि शुरुआती चरण में कई लोगों में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर इसे पहचानना सही नहीं है।



कुछ लोगों में ये शिकायतें हो सकती हैं: बार-बार सिरदर्द

चक्कर आना

धुंधला दिखाई देना

असामान्य थकान

नाक से खून आना

सांस लेने में परेशानी

महत्वपूर्ण: अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो और साथ में सीने में दर्द, सांस लेने में गंभीर परेशानी, कमजोरी/सुन्नपन, बोलने में दिक्कत या अचानक नजर में बदलाव जैसे लक्षण हों, तो तत्काल चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है।

हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर "साइलेंट किलर" कहा जाता है क्योंकि शुरुआती चरण में कई लोगों में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर इसे पहचानना सही नहीं है।कुछ लोगों में ये शिकायतें हो सकती हैं:: अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो और साथ में सीने में दर्द, सांस लेने में गंभीर परेशानी, कमजोरी/सुन्नपन, बोलने में दिक्कत या अचानक नजर में बदलाव जैसे लक्षण हों, तो तत्काल चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है।

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