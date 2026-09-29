सेहत की बात: मां की डाइट से बच्चे तक पहुंचता है पोषण, आहार में जरूर शामिल करें ये चीजें

1 of 5 प्रेग्नेंसी में रखें सेहत का ख्याल - फोटो : Amarujala.com/AI







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गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। इस समय शरीर को पहले की तुलना में ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मां के साथ गर्भ में पल रहे शिशु का विकास भी लगातार हो रहा होता है। ऐसे में रोज का खान-पान केवल पेट भरने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें शरीर की जरूरत के मुताबिक पोषण भी होना जरूरी है।



विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था में भोजन की योजना बनाते समय प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर और पर्याप्त तरल पदार्थों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। इन पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा मां के स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ शिशु के विकास में भी मदद करती है।



इस दौरान बहुत ज्यादा या बहुत कम खाने के बजाय संतुलित आहार पर ध्यान देना चाहिए। रोज के भोजन में कुछ ऐसी चीजें शामिल की जा सकती हैं, जो आसानी से जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराती हैं। आइए जानते हैं गर्भावस्था में किन खाद्य पदार्थों को आहार का हिस्सा बनाना फायदेमंद माना जाता है।

2 of 5 गर्भावस्था में कैल्शियम जरूरी - फोटो : Freepik.com

दूध, दही और पनीर से मिलेगा कैल्शियम और प्रोटीन



गर्भावस्था में शिशु के विकास के लिए शरीर को अतिरिक्त प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत होती है। ऐसे में दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं।

कैल्शियम शिशु की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व है। डेयरी खाद्य पदार्थ कैल्शियम के अच्छे स्रोत होने के साथ फास्फोरस, विटामिन-बी, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे पोषक तत्व भी देते हैं।

दही भी गर्भावस्था के दौरान अच्छा विकल्प हो सकता है। खासकर ग्रीक योगर्ट में सामान्य डेयरी उत्पादों की तुलना में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो सकती है। हालांकि, डेयरी उत्पादों का चुनाव करते समय डॉक्टर की सलाह और व्यक्तिगत स्वास्थ्य जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए।

3 of 5 अंडे के फायदे - फोटो : Adobe Stock

अंडे को डाइट में शामिल करना क्यों जरूरी?



अंडा प्रोटीन के साथ कई जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराने वाला खाद्य पदार्थ है। एक बड़े अंडे में करीब 80 कैलोरी, उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, वसा और कई विटामिन व खनिज पाए जाते हैं।

गर्भावस्था में अंडे की एक खासियत इसमें मौजूद कोलीन है। यह ऐसा पोषक तत्व है जिसकी शिशु के मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।

गर्भ में बच्चे के मस्तिष्क के विकास के साथ-साथ रीढ़ की सामान्य संरचना के लिए भी कोलीन जरूरी माना जाता है।

इसलिए अगर महिला को अंडे से किसी तरह की एलर्जी या डॉक्टर की ओर से कोई विशेष मनाही नहीं है, तो इसे संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है। गर्भावस्था में अंडा हमेशा अच्छी तरह पका हुआ ही खाना चाहिए।

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4 of 5 हरी सब्जियां जरूर होनी चाहिए डाइट में - फोटो : freepik.com

हरी सब्जियां और ब्रोकली भी जरूरी



गर्भावस्था के दौरान प्लेट में हरी सब्जियों को जगह देना काफी फायदेमंद हो सकता है। पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों और ब्रोकली में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें फाइबर, विटामिन-सी, विटामिन-के, विटामिन-ए, कैल्शियम, आयरन, फोलेट और पोटेशियम शामिल हैं।

इन पोषक तत्वों की जरूरत गर्भावस्था के दौरान शरीर की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में मदद करती है। खासकर फोलेट गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण पोषक तत्व है।

हरी सब्जियों में मौजूद फाइबर का एक और फायदा है। यह पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में उपयोगी हो सकता है। इसलिए रोज के भोजन में अलग-अलग तरह की हरी सब्जियां शामिल करना बेहतर विकल्प माना जाता है।

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5 of 5 गर्भावस्था में रखें सेहत का ध्यान - फोटो : Amarujala.com/AI