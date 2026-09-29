जानना जरूरी: रोज रात में अचानक टूट जाती है आपकी नींद? आखिर क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह

1 of 4 रात में अच्छी नींद के लिए क्या करें - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आप भी अक्सर रात में जाग जाते हैं? अचानक नींद टूट जाने के बाद फिर से नींद नहीं आती है?



रात में अचानक आंख खुलना सामान्य है। कभी शोर, रोशनी, गर्मी या तनाव की वजह से भी नींद टूट सकती है। लेकिन अगर रोज या बार-बार रात के बीच में आंख खुलती है और फिर लंबे समय तक नींद नहीं आती, तो इसके पीछे कोई कारण हो सकते हैं।



वयस्कों को आमतौर पर रात में करीब 7 से 9 घंटे की नींद की जरूरत होती है। बार-बार नींद टूटना, बहुत जल्दी जाग जाना या जागने के बाद दोबारा नींद न आना नींद की समस्या का कारण हो सकता है। नींद पूरी न होने से आपको अगले दिन सुस्ती-थकान रह सकती है। पर अक्सर रात में 2-3 बजे के बीच नींद टूट जाना कई बार अलार्मिंग भी माना जाता है।

2 of 4 स्ट्रेस की समस्या - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, रात में अक्सर नींद टूट जाने के पीछे तनाव से लेकर कैफीन, मोबाइल की आदत और कई बार कुछ प्रकार की नींद संबंधी बीमारियां भी कारण हो सकती हैं। अगर सोते समय सांस रुकने या दिनभर बहुत ज्यादा नींद आने की भी दिक्कत होती हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।



ज्यादा तनाव हो सकता है कारण



तनाव और चिंता दिमाग को रात में भी सक्रिय रखते हैं। दिनभर की परेशानियां, काम का दबाव, परिवार या पैसे से जुड़ी चिंता सोने के बाद भी दिमाग में चलती रह सकती हैं। ऐसे में आप रात में अचानक जाग जाते हैं और फिर सोच-विचार शुरू हो जाता है। तनाव और चिंता को नींद विकारों का आम कारण भी माना जाता है।

3 of 4 नींद की समस्याओं के कारण - फोटो : Amarujala.com/AI

मोबाइल की लत और चाय-कॉफी की आदत

सोने से पहले लंबे समय तक मोबाइल चलाना, देर शाम चाय-कॉफी या कैफीन वाले पेय लेना और सोने से पहले भारी भोजन के कारण भी नींद प्रभावित हो सकती है। कैफीन देर तक आपको जगाए रखती है, जबकि भारी भोजन से नींद में परेशानी पैदा हो सकती है।

खर्राटे और नींद की समस्या

अगर रात में तेज खर्राटे आते हैं, सोते समय सांस रुकती है या घुटन-हांफने जैसी समस्याएं होती हैं, तो ये स्लीप एपनिया का संकेत हो सकता है। स्लीप एपनिया में सोते समय सांस बार-बार रुकती और फिर शुरू होती है। इसके कारण आपको दिन में अत्यधिक थकान, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी और सुबह सिरदर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं।

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4 of 4 नींद की समस्याओं को लेकर मिलें डॉक्टर से - फोटो : Adobe stock