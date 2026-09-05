हेल्दी डाइट: मोनोअनसैचुरेटेड फैट को क्यों माना जाता है सेहत के लिए 'गुड'? ये हरा फल है इसका खजाना

1 of 4 मोनोअनसैचुरेटेड फैट - फोटो : Amarujala.com/AI

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आहार में फैट का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में वजन बढ़ने और सेहत खराब होने की चिंता बढ़ जाती है। लेकिन शरीर के लिए हर फैट नुकसानदायक नहीं होता, इतना ही नहीं हमें रोजाना डाइट से हेल्दी फैट वाली चीजें लेने की जरूरत भी होती है। मोनोअनसैचुरेटेड फैट भी ऐसा ही है, जिसे गुड फैट कहा जाता है। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ दिल की सेहत को बेहतर रखने और बैड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में मदद कर सकता है। इसलिए हेल्दी डाइट में इसकी संतुलित मात्रा जरूरी है।



मोनोअनसैचुरेटेड फैट कई खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ऑलिव ऑयल, बादाम, मूंगफली, सीड्स और कुछ दूसरे खाद्य पदार्थ इसके अच्छे स्रोत हैं। लेकिन इन सबके बीच एवोकाडो खास है, क्योंकि इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट के साथ फाइबर, फोलेट, पोटेशियम, विटामिन-ई और कई दूसरे पोषक तत्व भी मिलते हैं। यानी एक ही फल से शरीर को कई तरह के जरूरी पोषण मिल सकते हैं।

2 of 4 एवोकाडो के फायदे - फोटो : Adobe Stock

एवोकाडो दे सकता है कई फायदे



एवोकाडो में मौजूद हेल्दी फैट इसे खासतौर पर हार्ट हेल्थ के लिए उपयोगी खाद्य पदार्थ बनाता है। संतुलित डाइट के हिस्से के रूप में मोनोअनसैचुरेटेड फैट लेने से एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। वहीं, एवोकाडो का फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है, जिससे अनहेल्दी स्नैकिंग से बचना आसान हो सकता है।



यही वजह है कि एवोकाडो की मांग दुनियाभर में तेजी से बढ़ती जा रही है।

3 of 4 हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है हेल्दी फैट - फोटो : Freepik.com

हार्ट के लिए फायदेमंद



एवोकाडो में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स इसे दिल के सेहत के लिए हेल्दी फूड बनाते हैं। ये शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। एलडीएल का स्तर ज्यादा होने पर धमनियों में प्लाक जमा होने का खतरा बढ़ सकता है।

डाइट में एवोकाडो जैसे हेल्दी फैट वाले खाद्य पदार्थ शामिल करना दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, सिर्फ एवोकाडो खाने से हृदय रोगों से नहीं बचा जा सकता। इसके साथ आपको रोजाना संतुलित डाइट की जरूरत होती है।

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4 of 4 एवोकाडो के फायदे - फोटो : Freepik.com