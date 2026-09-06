हेल्थ टेस्ट: किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं? केएफटी टेस्ट से लग सकता है पता, जानिए कब कराएं

1 of 4 किडनी की जांच - फोटो : Amarujala.com/AI

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



किडनी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। शरीर में खून को साफ रखने की बड़ी जिम्मेदारी इसी अंग के पास होती है। इतना ही नहीं किडनी लगातार काम करते हुए शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकालने, पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और कई जरूरी रासायनिक संतुलनों को बनाए रखने में भी मदद करती है। मतलब शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने में इस छोटे से अंग की बड़ी मेहनत होती है।



सोचिए, ऐसे में अगर आपकी किडनी ठीक से काम न करे या इसमें कोई बीमारी हो जाए तो पूरी सेहत पर कितना गंभीर असर हो सकता है?



दुनियाभर में सभी उम्र के लोगों में किडनी की बीमारी का खतरा देखा जा रहा है। समस्या यह है कि किडनी की बीमारी शुरुआती चरणों में अक्सर कोई साफ लक्षण नहीं देती। यही कारण है आमतौर पर लोगों को लंबे समय तक पता ही नहीं चल पाता है कि उनकी किडनी में कोई दिक्कत है या नहीं?



इस तरह के जोखिमों को कम करने और किडनी की सेहत का समय-समय पर अंदाजा लगाते रहने के लिए डॉक्टर सभी लोगों को नियमित रूप से किडनी फंक्शन टेस्ट कराते रहने की सलाह देते हैं।

2 of 4 किडनी की समस्याएं और जांच - फोटो : Freepik.com

किडनी की सेहत की जांच



किडनी फंक्शन टेस्ट यानी केएफटी में खून और कभी-कभी पेशाब की जांच भी की जाती है। इसमें क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया और ईजीएफआर जैसे टेस्ट किए जाते हैं। किडनी की बीमारी की जांच में यूरिन एल्ब्यूमिन-क्रिएटिनिन रेशियो यानी यूएसीआर भी महत्वपूर्ण है, यह किडनी से प्रोटीन के लीक होने का संकेत देता है।

डॉक्टर कहते हैं, वैसे तो सभी लोगों को बार-बार केएफटी कराने की जरूरत नहीं होती।

हालांकि जिन लोगों को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या परिवार में किडनी फेलियर की हिस्ट्री रही है उनके लिए ये जांच महत्वपूर्ण हो जाती है।

डायबिटीज वाले मरीजों को साल में 1-2 बार किडनी की जांच कराने की सलाह दी जाती है।

केएफटी टेस्ट के बारे में जानिए



किडनी फंक्शन टेस्ट आम तौर पर किडनी की कार्यक्षमता जानने के लिए किए जाने वाला टेस्ट है। इसमें खून की जांच से सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जैसे पैरामीटर देखे जाते हैं।

क्रिएटिनिन शरीर की मांसपेशियों से बनने वाला अपशिष्ट पदार्थ है, जिसे सामान्य स्थिति में किडनी खून से बाहर निकालती है। किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम होने पर रक्त में क्रिएटिनिन बढ़ सकता है।

क्रिएटिनिन से ईजीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकाला जाता है। यह किडनी की फिल्टर करने की क्षमता का अनुमान देता है।

3 of 4 किडनी की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

केएफटी से किडनी के बारे में क्या पता चलता है?



केएफटी टेस्ट की मदद से यह देखने में मदद मिलती है कि किडनी खून को कितनी अच्छी तरह फिल्टर कर रही है? इसके लिए ईजीएफआर महत्वपूर्ण पैरामीटर है। ईजीएफआर 60 से कम होना किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है।

इसके अलावा इस टेस्ट से यूरिया एल्ब्यूमिन (यूएसीआर) का भी पता चलता है।

स्वस्थ किडनी आमतौर पर एल्ब्यूमिन को पेशाब में जाने से रोकती है। पेशाब में ज्यादा एल्ब्यूमिन आना किडनी की समस्याओं का संकेत हो सकता है।

यूएसीआर 30 mg/g से अधिक होने पर किडनी की बीमारी की ओर इशारा हो सकता है।

हालांकि स्थिति के सही आकलन के लिए डॉक्टर जरूरत के अनुसार दूसरे जांच भी करा सकते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 खून की जांच से किडनी की बीमारी का चलेगा पता - फोटो : Freepik.com