डॉक्टरों के लिए भी बीमारी का पता लगाना था मुश्किल



पीछे मुड़कर देखने पर डेमियन की पत्नि योलांडा को लगता है कि डेमियन में बीमारी के शुरुआती संकेत शायद कई साल पहले ही दिखाई देने लगे थे। योलांडा कहती हैं, “एक समय ऐसा आया था, जब हम अलग होने के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। हमें लग रहा था कि वह परिवार को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। उनके लिए नौकरी पर टिके रहना मुश्किल हो गया था। वह बार-बार नौकरी छोड़ देते और हर बार कोई न कोई वजह बताते। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि असल में उनके साथ क्या हो रहा है।



2018 में डेमियन को पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी) का भी पता चला था। यह एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, जो किसी बेहद डरावनी, दर्दनाक या तनावपूर्ण घटना को देखने या झेलने के बाद विकसित हो सकती है।



एक बीमारी ने बदल दी पूरी जिंदगी



डेमियन के लिए सही बीमारी तक पहुंचना भी आसान नहीं था। डॉक्टरों ने लक्षणों को देखते हुए हंटिंगटन बीमारी की जांच तीन बार कराई और तीनों बार रिपोर्ट निगेटिव आई। आखिरकार डॉक्टरों को पता चला कि उन्हें कहीं ज्यादा दुर्लभ एचडीएल2 बीमारी है।



आज डेमियन अकेले अपने घर से सड़क तक भी नहीं जा सकते। उन्हें डर रहता है कि वह वापस घर का रास्ता भूल न जाएं। योलांडा ही उनकी पूरे समय देखभाल करती हैं। इसके साथ उन्हें अपने चार बच्चों की जिम्मेदारी भी निभानी है। डेमियन हमेशा महफिल की जान हुआ करते थे। लेकिन अब उनकी अपनी जिंदगी पर निर्भर रहने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है।



डॉक्टरों ने परिवार को बताया है कि लक्षण शुरू होने के बाद डेमियन अगले 10 से 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन इस दौरान उनकी बीमारी धीरे-धीरे और बढ़ने की आशंका है।







--------------

स्रोत:

‘My husband spent £1,000 on Candy Crush – it was the first sign of ultra-rare Huntington Disease’



अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।