चेतावनी: शुगर घटाने वाली दवा ही बन रही डायबिटीज रोगियों के लिए खतरनाक? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

विशेषज्ञों का क्या कहना है?



कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर पीटर उएडा कहते हैं, SGLT2 इन्हिबटर्स से बहुत से मरीजों को लाभ मिलता है, पर मरीज के लिए ये दवाएं देते समय डॉक्टर को उसकी दूसरी समस्याओं पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए।



प्रोफेसर उएडा कहते हैं, ये रिसर्च यह नहीं कहती है कि इलाज के लिए अब इन दवाओं का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। बल्कि डॉक्टरों को ऐसे मरीजों को पहले पहचानना जरूरी है जिनमें जोखिम ज्यादा है, ताकि इन दवाओं का ज्यादा सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जा सके।



इससे पहले इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने पाया था कि कई देशों में कीटोएसिडोसिस के मामलों में 2015-2023 के बीच 81 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इस स्थिति में मरीज को अक्सर बहुत ज्यादा प्यास लगने और सामान्य से अधिक बार पेशाब जाने जैसी दिक्कत होने लगती है। कुछ लोगों को पेट में दर्द, जी मिचलाने, उल्टी और धुंधला दिखाई देना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।



डायबिटीज के मरीजों में ऐसे लक्षण दिखाई देने पर इसे सामान्य कमजोरी या शुगर की समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। समय पर जांच और इलाज से इसकी गंभीरता और खतरे को कम किया जा सकता है।







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स्रोत:

Ketoacidosis with SGLT2 inhibitors in routine clinical practice of type 2 diabetes: Scandinavian cohort and nested case–control study



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