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कान की गंदगी निकालने का सही तरीका क्या है? पहले जान लें क्या करना चाहिए और क्या नहीं

Wed, 30 Sep 2026 04:45 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 30 Sep 2026 04:45 PM IST
सार

The Best Way to Remove Ear Wax: अगर आप घर पर ही अपने कानों का वैक्स यानी कि गंदगी निकालना चाहते हैं पहले जान लें कि इसका सही तरीका क्या है। क्योंकि एक गलती आपकी मुसीबत बढ़ा सकती है।

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कान की गंदगी निकालने का सही तरीका क्या है? - फोटो : AI
The Best Way to Remove Ear Wax:  कान में जमा होने वाला वैक्स यानी ईयरवैक्स शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कान की नली को धूल, गंदगी और बाहरी कणों से बचाने में मदद करता है। आमतौर पर कान खुद ही अतिरिक्त वैक्स को बाहर निकाल देते हैं, इसलिए हर बार इसे अलग से साफ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब वैक्स ज्यादा जमा हो जाए तो कान बंद लगना, सुनाई कम देना या भारीपन जैसी परेशानी हो सकती है।


ऐसे में कई लोग घर पर ही कान साफ करने लगते हैं। यही गलती कई बार कान को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ईयरवैक्स निकालते समय सही तरीका जानना जरूरी है। अगर आप भी घर पर कान का वैक्स साफ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस लेख में जानिए कान का वैक्स निकालते समय क्या करें, क्या नहीं और कब डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
 
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कान की गंदगी निकालने का सही तरीका क्या है? - फोटो : AI
कान का वैक्स निकालने का सही तरीका क्या है?

 ईयरवैक्स को हमेशा निकालना जरूरी नहीं होता। अगर इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है तो उसे कान में ही रहने देना सामान्य तौर पर बेहतर होता है। अगर वैक्स जमा होने से कान बंद महसूस हो रहा है या सुनने में परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लेकर वैक्स सॉफ्टनिंग ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ मामलों में डॉक्टर कान की जांच करके सुरक्षित तरीके से वैक्स निकाल सकते हैं।

 
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कान की गंदगी निकालने का सही तरीका क्या है? - फोटो : AI
 कान साफ करते समय क्या करें?
 
  •  कान के बाहरी हिस्से को मुलायम कपड़े से साफ करें
  • कान में वैक्स ज्यादा जमा होने पर विशेषज्ञ से सलाह लें
  • ईयर ड्रॉप्स इस्तेमाल करने से पहले उनके निर्देश पढ़ें
  • अगर पहले से कान की कोई समस्या है, तो खुद से वैक्स निकालने की कोशिश न करें
  •  कान में दर्द, डिस्चार्ज या सुनाई कम देने की समस्या होने पर डॉक्टर से जांच कराएं

 
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कान की गंदगी निकालने का सही तरीका क्या है? - फोटो : AI
कान का वैक्स निकालते समय क्या न करें?

कॉटन बड अंदर न डालें

 कॉटन बड को कान की नली के अंदर डालने से वैक्स और अंदर जा सकता है। इससे कान में चोट लगने का जोखिम भी बढ़ सकता है।

 नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें

 माचिस की तीली, हेयरपिन, चाबी या किसी अन्य नुकीली वस्तु से कान साफ करना नुकसानदायक हो सकता है। इससे कान की त्वचा या ईयरड्रम को चोट पहुंच सकती है।

 
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कान की गंदगी निकालने का सही तरीका क्या है? - फोटो : AI
कान में पानी का दबाव न डालें

 बिना सही जानकारी के तेज दबाव से पानी डालकर वैक्स निकालने की कोशिश न करें। कुछ लोगों में इससे कान को नुकसान हो सकता है।

ईयर कैंडलिंग से बचें

 कान का वैक्स निकालने के लिए ईयर कैंडलिंग जैसे तरीकों की सलाह नहीं दी जाती। इससे जलने या कान को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है।

 
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