जानना जरूरी: खून साफ रखने के लिए महंगे डिटॉक्स की जरूरत नहीं, इन उपायों से भी पा सकते हैं आराम

1 of 5 खून साफ रखने के तरीके - फोटो : Amarujala.com/AI







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हमारे शरीर में रक्त का काम सिर्फ ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना नहीं है। यह हार्मोन, पोषक तत्व और कई जरूरी पदार्थों को शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए रक्त का स्वस्थ रहना पूरे शरीर के लिए जरूरी है।



हालांकि यहां एक बात समझना जरूरी है कि आम बोलचाल हम जो खून साफ करने की बात करते हैं या फिर इसके लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं, ये मेडिकल तौर पर कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। लिवर और किडनी वैसे भी लगातार रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को प्रोसेस और बाहर निकालने का काम करते हैं। इसलिए खून को साफ करने के लिए किसी खास ड्रिंक, जूस या घरेलू नुस्खे की जरूरत नही है।

2 of 5 खून की सफाई - फोटो : Adobe Stock

खून की अशुद्धि



आहार में गड़बड़ी के कारण रक्त की अशुद्धि बढ़ जाती है जिसका हमारी त्वचा से लेकर शरीर के कई अंगों पर असर हो सकता है। रक्त की अशुद्धि की स्थिति में लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता है जिसके कारण पाचन की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा त्वचा में संक्रमण होना, मुंहासे-दाने और जलन बने रहना, अक्सर थकान महसूस होते रहना और चेहर की चमक कम होना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका रक्त साफ नहीं है।

3 of 5 पानी पीने से क्या लाभ होते हैं - फोटो : Adobe stock

पानी पीते रहना शरीर की प्राकृतिक सफाई के लिए जरूरी



पानी शरीर के सामान्य कामकाज के लिए बेहद जरूरी है। खूब पानी पीने से किडनी को अपशिष्ट पदार्थों को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने में मदद मिलती है। हालांकि हर व्यक्ति के लिए पानी की एक जैसी मात्रा तय नहीं की जा सकती।



लिवर और किडनी के कार्यों को ठीक रखने में भी अधिक पानी पीते रहने से मदद मिल सकती है। ये अंग रक्त को शुद्ध करने और इसमें मौजूद अशुद्धि को बाहर करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। नेशनल किडनी एसोसिएशन के अनुसार, आपको प्रतिदिन इतना पानी पीते रहना चाहिए जिससे लगभग 6 कप मूत्र का उत्पादन हो सके।

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4 of 5 नींबू पानी के फायदे - फोटो : Freepik.com

नींबू पानी से मिलता है लाभ



नींबू में विटामिन सी और दूसरे पौधीय यौगिक पाए जाते हैं। पानी में नींबू मिलाकर पीना शरीर में तरल पदार्थ की जरूरत पूरी करने का एक आसान तरीका हो सकता है।

नींबू का रस आपके रक्त और पाचन तंत्र, दोनों को साफ करने में मदद कर सकता है। यह प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है और जो पीएच स्तर को कम करने और रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालने में उपयोगी होता है। शरीर की अशुद्धि को बाहर करने के लिए रोजाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में ताजा नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए।

हल्दी के भी फायदे



हल्दी में करक्यूमिन नामक यौगिक पाया जाता है, जिस पर इसके सूजनरोधी गुणों को लेकर लोकप्रिय है। हल्दी को एंटी-इंफ्लामेटरी गुणों के लिए जाना जाता है, यह हमारे खून को साफ करने और हीलिंग प्रक्रिया को तेज करने में भी सहायक है। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन नामक यौगिक सूजन और संक्रमण के जोखिमों से बचाने में भी लाभकारी है।

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5 of 5 नीम के फायदे - फोटो : Adobe stock