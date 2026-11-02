1 of 4 मेटाबॉलिज्म की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए मेटाबॉलिज्म का सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी है। मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है, जिसके जरिए शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। यही ऊर्जा शरीर के सभी जरूरी कार्यों को संचालित करने में मदद करती है। लेकिन जब मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो इसका असर वजन, पाचन, ब्लड शुगर और हार्मोनल संतुलन पर भी पड़ सकता है।



खानपान की गड़बड़ी, शारीरिक गतिविधियों की कमी, नींद पूरी न होना और लगातार तनाव जैसी आदतें मेटाबॉलिक हेल्थ को प्रभावित कर सकती हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ संतुलित जीवनशैली अपनाने की सलाह देते हैं। अच्छी बात यह है कि रोजमर्रा की कुछ आदतों में बदलाव करके मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।



आइए जानते हैं मेटाबॉलिज्म सुधारने के लिए क्या उपाय जरूरी हैं?

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2 of 4 खान पान में करें सुधार - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, संतुलित आहार और बेहतर जीवनशैली अपनाकर मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। कम उम्र से ही इसके लिए प्रयास करते रहना जरूरी है।



डाइट पर ध्यान देना सबसे जरूरी



मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने में खानपान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खासतौर पर प्रोटीन युक्त चीजों को डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। प्रोटीन के पाचन के दौरान शरीर को कार्बोहाइड्रेट और वसा की तुलना में अधिक कैलोरी बर्न करनी पड़ती है। इसे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहा जाता है।

इसके लिए भोजन में अंडे, मछली, दूध, दही, दालें, फलियां और नट्स शामिल कर सकते हैं।

इसके अलावा हरी सब्जियां, साबुत अनाज और मौसमी फल भी शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल्स और फाइबर प्रदान करते हैं।

3 of 4 अच्छी नींद जरूरी - फोटो : Freepik

रोजाना 7-9 घंटे की नींद लें

अच्छी नींद सिर्फ थकान दूर करने के लिए ही नहीं, बल्कि मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए भी जरूरी है। नींद पूरी न होने से शरीर में भूख और पेट भरे होने का एहसास कराने वाले हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं। इसका असर खानपान की आदतों, वजन और ब्लड शुगर के स्तर पर पड़ सकता है। विशेषज्ञ वयस्कों को रोजाना 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेने की सलाह देते हैं। इसके लिए सोने और जागने का समय निर्धारित रखें। रात में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कम करें।

योग और व्यायाम को जरूरी

शारीरिक रूप से सक्रिय रहना मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। नियमित व्यायाम से मांसपेशियों को मजबूत रखने और शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता में सुधार करने में मदद मिलती है। इसके लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक, साइकिलिंग और योग कर सकते हैं। सप्ताह में दो दिन मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाले व्यायाम भी करें। नियमित शारीरिक गतिविधियां वजन और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी सहायक हो सकती हैं।

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4 of 4 नियमित वॉक जरूरी - फोटो : Freepik.com