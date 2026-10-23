हार्ट हेल्थ: ब्लॉक तो नहीं हो रहीं दिल की नसें? ये लक्षण हैं तो तुरंत जाएं डॉक्टर के पास

1 of 4 हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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मौजूदा समय में दिल की बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, कम उम्र वाले भी इसका शिकार हो रहे हैं। हाल की कई रिपोर्ट्स में आपने भी 30 से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक और इससे मौत के मामलों के बारे में जरूर सुना होगा।



कई बार शरीर छोटी-छोटी परेशानियों के जरिए पहले ही संकेत देने लगता है कि भीतर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन हम उसे थकान, गैस या बढ़ती उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर जब बात दिल की नसों में ब्लॉकेज की हो, तो लापरवाही भारी पड़ सकती है।



दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियों में जब कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा होने लगता है, तो इससे खून का बहाव बाधित हो जाता है। इसका असर दिल की सेहत पर पड़ता है और गंभीर स्थिति में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। चूंकि कम उम्र के लोग भी हार्ट की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अलर्ट रहने की सलाह देते हैं। क्या हार्ट की नसों में ब्लॉकेज का पहले से ही पता लगाया जा सकता है?

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2 of 4 हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या - फोटो : adobe stock

धमनियों में ब्लॉकेज की समस्या



क्या सीढ़ियां चढ़ते समय आपकी सांस फूलने लगती है? थोड़ा चलने पर छाती में भारीपन महसूस होता है या बार-बार थकान होती है? इन लक्षणों को अक्सर लोग कमजोरी, गैस या बढ़ती उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में ये दिल की धमनियों में ब्लॉकेज के संकेत भी हो सकते हैं।

दिल की धमनियां हृदय की मांसपेशियों तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। जब इनकी अंदरूनी दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल, वसा और दूसरे पदार्थ जमा होने लगते हैं, तो धमनियां संकरी हो जाती हैं।

इस स्थिति को कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहा जाता है। समय पर इसका पता न चले, तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है।

अच्छी बात यह है कि संतुलित खानपान और समय पर इलाज से इस जोखिम को कम किया जा सकता है।

3 of 4 नसों में ब्लॉकेज की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI

दिल की नसें ब्लॉक होने के क्या लक्षण हैं?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, धमनियों में रुकावट होने पर कुछ लोगों को छाती में दबाव, जकड़न या दर्द महसूस हो सकता है। यह परेशानी चलने, सीढ़ियां चढ़ने या मेहनत करने पर बढ़ सकती है। इसके अलावा सांस फूलना, ठंडा पसीना, चक्कर आना और असामान्य थकान भी ब्लॉकेज की समस्या का संकेत हो सकते हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज के मरीजों में लक्षण आमतौर पर ज्यादा स्पष्ट नहीं होते हैं इसलिए शरीर में होने वाली हल्की-फुल्की समस्याओं को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए।

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4 of 4 दिल की बीमारी - फोटो : Adobe Stock