सेहत की बात: ठीक होने के बाद फिर से क्यों हो जाता है किडनी में स्टोन, कहां हो रही है आपसे गलती?

1 of 5 किडनी की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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लाइफस्टाइल और खान-पान की गड़बड़ी ने हमारी पूरी सेहत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि कम उम्र में ही वजन बढ़ने, हृदय रोग, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा लोगों में बढ़ता जा रहा है। किडनी की सेहत भी इससे काफी प्रभावित हुई है।



किडनी शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो रक्त को छानकर शरीर की गंदगी और अतिरिक्त पानी को मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। ऐसे में किडनी में अगर किसी भी तरह की समस्या हो जाए तो इससे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के बढ़ने का खतरा हो सकता है। किडनी में स्टोन की समस्या बहुत कॉमन है जिसे लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अलर्ट कर रहे हैं।



पेशाब में मौजूद मिनरल्स और अन्य तत्व जमा होकर किडनी में छोटे-बड़े पत्थर जैसे टुकड़े बना लेते हैं। किडनी स्टोन की इस समस्या के कारण कमर या पेट के एक तरफ तेज दर्द, पेशाब में खून, उल्टी और पेशाब करते समय परेशानी हो सकती है।



क्या आप जानते हैं कि कई लोगों में किडनी स्टोन एक बार ठीक होने के बाद दोबारा से हो सकता है? आइए जान लेते हैं कि ये समस्या क्यों होती है?

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2 of 5 किडनी की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

किडनी की पथरी की समस्या



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं अगर किडनी की पथरी के मूल कारणों का इलाज न किया जाए तो पांच साल के भीतर इसके दोबारा होने की आशंका 50% तक हो सकती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक बार पथरी होने के बाद सभी लोगों को अधिक सावधानी बरतते रहने की सलाह देते हैं।

डॉक्टर बताते हैं कि कुछ लोगों में आनुवांशिक रूप से भी किडनी स्टोन होने का खतरा रहता है, इसके अलावा दिनचर्या और खान-पान की गड़बड़ी जैसी स्थितियां भी एक से अधिक बार किडनी स्टोन का जोखिम बढ़ाने वाली हो सकती हैं।

3 of 5 कम पानी पीने के खतरे - फोटो : Adobe Stock

किडनी स्टोन बार-बार बनने होने की वजह



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, बार-बार किडनी की पथरी तब होती है, जब आपके मूत्र में कैल्शियम, ऑक्सालेट या यूरिक एसिड जैसे क्रिस्टल बनाने वाले पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं।



कहीं पानी की कमी तो नहीं?

पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने से पेशाब गाढ़ा हो जाता है। इससे कैल्शियम, ऑक्सलेट और अन्य खनिज पदार्थ जमा होकर क्रिस्टल बनाने लगते हैं, जो आगे चलकर पथरी का रूप ले लेते हैं। गर्मी में ज्यादा पसीना आना और लंबे समय तक पानी न पीना भी इसका जोखिम बढ़ा सकता है।

खानपान की गड़बड़ी भी हो सकती है वजह

भोजन या दूसरी पैक्ड चीजों के जरिए ज्यादा नमक खाने से पेशाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ सकती है, इससे भी कुछ लोगों में पथरी होने का खतरा बढ़ जाता है। चिप्स, नमकीन, अचार और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में सोडियम अधिक होता है। आमतौर पर हम इसपर ध्यान नहीं देते पर इससे शरीर में अधिक मात्रा में नमक जा रहा होता है।

पालक, मेवे और चॉकलेट जैसे खाद्य पदार्थों में ऑक्सलेट होता है इसके ज्यादा सेवन से भी कुछ लोगों में स्टोन की दिक्कत बढ़ सकती है।

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4 of 5 किडनी में स्टोन की समस्या - फोटो : Freepil.com

आनुवंशिक स्थितियों पर भी दें ध्यान

अगर आपके परिवार में पहले से किसी को किडनी स्टोन की हिस्ट्री, गाउट य मेटाबॉलिक समस्याएं रही हैं तो भी आपको सावधान हो जाना चाहिए। बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और आंतों से जुड़ी बीमारियां भी कुछ लोगों में पथरी का जोखिम बढ़ा सकती हैं।

इतना ही नहीं कुछ दवाएं भी आपमें स्टोन का खतरा बढ़ाने वाली हो सकती हैं।

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5 of 5 डाइट पर दें ध्यान - फोटो : Freepik.com