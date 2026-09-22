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सेहत की बात: रोज एलोवेरा जूस पीने की सोच रहे हैं तो पहले ये बातें जान लें, किन समस्याओं में ये फायदेमंद?

Wed, 23 Sep 2026 08:40 AM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Wed, 23 Sep 2026 08:40 AM IST
सार

एलोवेरा जूस में एंटीऑक्सीडेंट और कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके सेवन से पाचन और कब्ज जैसी समस्याओं में कुछ लोगों को लाभ मिल सकता है। त्वचा की देखभाल में भी एलोवेरा का इस्तेमाल होता है।

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Can Aloe Vera Juice Improve Digestion and Skin Health
एलोवेरा के फायदे - फोटो : Amarujala.com/AI

खानपान को ठीक रखकर कई प्रकार की बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। आहार विशेषज्ञ फलों-सब्जियों के जूस के नियमित सेवन को बहुत लाभकारी मानते हैं। इस लेख में हम एक ऐसे जूस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कई प्रकार से फायदेमंद है, साथ ही आपके घर पर आसानी से उपलब्ध भी होता है। हम बात कर रहे हैं एलोवेरा जूस के सेवन की। एलोवेरा का इस्तेमाल लंबे समय से त्वचा और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों के लिए किया जाता रहा है।



एलोवेरा की पत्तियों से तैयार किया जाने वाला जूस कई पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से युक्त होता है। इसमें विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, जो शरीर के सामान्य कामकाज में भूमिका निभाते हैं। खासतौर पर पाचन से जुड़ी कुछ परेशानियों में एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, इसे किसी बीमारी का इलाज या शरीर को पूरी तरह साफ करने वाला उपाय नहीं माना जाना चाहिए।

अगर आप भी एलोवेरा जूस को अपनी डाइट में शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले इसके फायदों और सावधानियों को समझना जरूरी है। 
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पाचन में फायदेमंद है एलोवेरा - फोटो : adobe stock images

पाचन को बेहतर रखने में मिलती है मदद

एलोवेरा जूस का सेवन पाचन से जुड़ी कुछ समस्याओं में फायदेमंद माना जाता है। एलोवेरा में मौजूद कुछ यौगिक पाचन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और इसके लैक्सेटिव गुण कब्ज की स्थिति में मल को नरम करने में मदद कर सकते हैं। 
 

  • इसी कारण इसे कब्ज जैसी समस्या में इस्तेमाल किया जाता है। 
  • इसके सेवन से पेट फूलने या पाचन संबंधी असहजता में भी राहत महसूस हो सकती है। हालांकि, पेट की हर समस्या के लिए एलोवेरा जूस को इलाज नहीं माना जा सकता। 
     
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एलोवेरा के क्या लाभ हैं? - फोटो : Freepik.com

शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में फायदेमंद

एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट और कुछ विटामिन पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स से कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को कम करने में भूमिका निभाते हैं। एलोवेरा में मौजूद विटामिन-सी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी पोषक तत्व है। संतुलित आहार के साथ ऐसे पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
 

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एलोवेरा के फायदे - फोटो : freepik.com

त्वचा और बालों की सेहत के लिए लाभकारी

एलोवेरा जूस त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। इसके नियमित सेवन से त्वचा में निखार आता है और त्वचा चमकदार बनती है। यह त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करता है और मुंहासे, एक्जिमा और अन्य चर्म रोगों में राहत प्रदान कर सकता है। ड्राई स्किन की समस्या हो या बालों की दिक्कत, एलोवेरा इन सभी में फायदेमंद है। एलोवेरा जूस बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों के विकास को बढ़ावा देता है। इसमें पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स बालों के झड़ने को रोकने में मदद कर सकते हैं।
 

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एलोवेरा के फायदे - फोटो : Freepik.com

 एलोवेरा जूस पीते समय इन बातों का रखें ध्यान

एलोवेरा जूस हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं कि समान रूप से सुरक्षित हो। इसकी अधिक मात्रा लेने से दस्त, पेट में ऐंठन या अन्य पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। एलोवेरा के कुछ हिस्सों में ऐसे यौगिक होते हैं जिनका अधिक सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बाजार में मिलने वाले एलोवेरा जूस में लेबल पर दी गई मात्रा और निर्देशों का पालन करें। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, बच्चों और किसी बीमारी की दवा लेने वाले लोगों को एलोवेरा जूस शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।



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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

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