अलर्ट: मीठे के चक्कर में कहीं बीमारियों को बुलावा तो नहीं दे रहे हैं आप? जान लीजिए ये बातें

1 of 5 चीनी के नुकसान - फोटो : Amarujala.com/AI







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मीठा खाने की इच्छा होना आम है और हमारी रोज की डाइट में किसी न किसी रूप में चीनी शामिल रहती है। चाय-कॉफी से लेकर मिठाई, बिस्कुट, मिठे पेय और कई पैकेज्ड खाद्य पदार्थों तक में चीनी मौजूद होती है। समस्या तब शुरू होती है जब स्वाद के चक्कर में शरीर को जरूरत से कहीं ज्यादा चीनी मिलने लगे। लंबे समय तक अधिक चीनी का सेवन धीरे-धीरे कई स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है।



अधिक चीनी सिर्फ वजन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका असर शरीर के मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर, हृदय स्वास्थ्य और दांतों पर भी पड़ सकता है। खास बात यह है कि कई बार लोग मिठाई या चीनी वाली चाय को ही चीनी का मुख्य स्रोत मानते हैं, जबकि पैकेज्ड ड्रिंक, सॉस, बेकरी उत्पाद और कई प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में भी काफी मात्रा में अतिरिक्त चीनी हो सकती है।



इसलिए स्वस्थ रहने के लिए केवल मीठी चीजों की मात्रा कम करना ही नहीं, बल्कि रोजाना खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के लेबल पर मौजूद अतिरिक्त चीनी पर भी ध्यान देना जरूरी है।

2 of 5 वजन बढ़ने की समस्या - फोटो : Freepik.com

शरीर में अतिरिक्त चर्बी बढ़ने का खतरा



चीनी से मिलने वाली अतिरिक्त कैलोरी अगर शरीर की जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वजन बढ़ सकता है। खासकर ऐसे खाद्य और पेय पदार्थ जिनमें चीनी अधिक होती हैं, उनका बार-बार सेवन कुल कैलोरी बढ़ा देता है।

समय के साथ यह अतिरिक्त कैलोरी शरीर में वसा के रूप में जमा हो सकती है।

पेट के आसपास बढ़ती चर्बी आगे चलकर कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम से भी जुड़ी होती है।

इसलिए वजन कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए मीठे पेय, मिठाई और ज्यादा चीनी वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए।

3 of 5 डायबिटीज का खतरा - फोटो : Freepik.com

टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम

बार-बार ज्यादा मात्रा में चीनी और होई कैलोरी वाली चीजों का सेवन वजन बढ़ने तथा शरीर में इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता के खतरे को बढ़ाने वाला हो सकता है।

इंसुलिन वह हार्मोन है जो रक्त में मौजूद ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है।

जब शरीर इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करता, तो ब्लड शुगर को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है।

लंबे समय तक रहने वाली इंसुलिन रेजिस्टेंस और उससे जुड़ी मेटाबॉलिज्म संबंधी गड़बड़ियां टाइप-2 डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा सकती हैं।

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4 of 5 दिल की समस्याओं का खतरा - फोटो : Adobe stock Images

हृदय और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं का खतरा



अधिक मात्रा में चीनी वाली चीजें खाने की आदत केवल वजन बढ़ने तक सीमित नहीं है। ज्यादा चीनी वाली चीजें मोटापा, खून में ट्राइग्लिसराइड और अन्य मेटाबॉलिज्म संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ाने वाली हो सकती है। इसका हृदय स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता हैं। मीठी चीजें और कोल्ड ड्रिंक्स अतिरिक्त कैलोरी बढ़ाते हैं, जिससे वजन तेजी से बढ़ता है और हृदय पर दबाव पड़ता है।

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5 of 5 पैक्ड जूस में हो सकती है चीनी - फोटो : Freepik.com