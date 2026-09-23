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आयुर्वेद दिवस 2026: आयुर्वेद के नाम पर कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? जान लें कुछ अफवाहों का सच

Wed, 23 Sep 2026 10:02 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 23 Sep 2026 10:02 AM IST
सार

Ayurveda Day 2026: आज आयुर्वेद दिवस के मौके पर हम आपको इससे जुड़ी कुछ अफवाहें और उसकी सच्चाई बताएंगे, ताकि आप आंख बंद करके इसपर भरोसा न कर सकें। 

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Ayurveda Day 2026 ayurveda related myths and facts in hindi know here
आयुर्वेद दिवस 2026 - फोटो : AI
Ayurveda Day 2026:  आयुर्वेद को लेकर लोगों के बीच कई तरह के दावे तेजी से लोकप्रिय हैं। लेकिन सवाल है कि इन दावों के पीछे कितने मजबूत वैज्ञानिक सबूत हैं? आयुर्वेद दिवस के मौके पर हम ऐसे ही 7 लोकप्रिय दावों की पड़तालों के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट पर उपलब्ध शोध बताते हैं कि कुछ आयुर्वेदिक तैयारियों पर शुरुआती या सीमित प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन कई बीमारियों में इनके असर को लेकर पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सकीय प्रमाण अभी नहीं हैं।


वहीं, कुछ आयुर्वेदिक उत्पादों में सुरक्षा संबंधी सवाल भी सामने आए हैं। इसलिए हम सभी को ये समझनेकी जरूरत है कि हमेशा प्राकृतिक होने का मतलब हमेशा पूरी तरह सुरक्षित होना नहीं है। बीमारी के इलाज में कोई भी दवा शुरू या बंद करने से पहले चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है। आइए आपको इभी इनकी जानकारी देते हैं।

 
Ayurveda Day 2026 ayurveda related myths and facts in hindi know here
आयुर्वेद दिवस 2026 - फोटो : अमर उजाला
 
 1. दावा: अश्वगंधा तनाव और नींद ठीक करती है

 कुछ अध्ययनों में अश्वगंधा से तनाव और नींद में लाभ के संकेत मिले हैं, लेकिन सभी दावों के लिए पर्याप्त मजबूत प्रमाण नहीं हैं। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल की सुरक्षा को लेकर भी अभी सवाल हैं।
 
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आयुर्वेद दिवस 2026

 2. दावा: हल्दी हर तरह की सूजन दूर करती है

 हल्दी और उसमें मौजूद करक्यूमिन पर कई अध्ययन हुए हैं, लेकिन इसे हर बीमारी और हर तरह की सूजन का इलाज बताने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। इसका असर बीमारी, मात्रा और इस्तेमाल किए गए उत्पाद के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।

 
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आयुर्वेद दिवस 2026 - फोटो : Freepik.com
 3. दावा: त्रिफला कब्ज का पक्का इलाज है

 त्रिफला आयुर्वेद में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हर व्यक्ति और हर तरह की कब्ज का इलाज करने का दावा करने के लिए मजबूत चिकित्सकीय प्रमाण जरूरी हैं। लगातार कब्ज रहने पर उसके मूल कारण की जांच भी जरूरी है।

 
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आयुर्वेद दिवस 2026 - फोटो : Freepik.com
4. दावा: करेला मधुमेह की दवा की जगह ले सकता है

 करेले और अन्य आयुर्वेदिक उपायों पर मधुमेह को लेकर शोध हुआ है, लेकिन इन्हें सामान्य रूप से चिकित्सक द्वारा दी गई मधुमेह की दवाओं का विकल्प नहीं माना जा सकता। बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा बंद करना नुकसानदायक हो सकता है।

 
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