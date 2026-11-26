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Why Do You Feel Sleepy, Lazy and Tired in Winter: सर्दियों का मौसम आते ही कई लोगों को ज्यादा नींद आने लगती है। सुबह बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, दिनभर आलस बना रहता है और किसी काम में मन भी नहीं लगता। कई बार लोग इसे ठंड का असर या सामान्य सुस्ती समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में होने वाला यह बदलाव विंटर ब्लूज (Winter Blues) भी हो सकता है?



दरअसल, सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होने के कारण शरीर की जैविक घड़ी (Body Clock) प्रभावित हो सकती है। धूप कम मिलने से मूड और नींद को नियंत्रित करने वाले हार्मोन पर भी असर पड़ता है। कुछ लोगों में यह परेशानी सामान्य मौसमी सुस्ती तक सीमित रहती है, जबकि कुछ में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर (SAD) का रूप ले सकती है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में ज्यादा नींद और आलस क्यों आता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।



सर्दियों का मौसम आते ही कई लोगों को ज्यादा नींद आने लगती है। सुबह बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, दिनभर आलस बना रहता है और किसी काम में मन भी नहीं लगता। कई बार लोग इसे ठंड का असर या सामान्य सुस्ती समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में होने वाला यह बदलाव विंटर ब्लूज (Winter Blues) भी हो सकता है?

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विंटर ब्लूज (Winter Blues) क्या है?



विंटर ब्लूज ऐसी स्थिति है, जिसमें सर्दियों के दौरान व्यक्ति का मूड थोड़ा खराब रहने लगता है। उसे उदासी, थकान, अकेलापन और आलस महसूस हो सकता है।



इस दौरान व्यक्ति: ज्यादा सोना पसंद करता है।

दोस्तों और परिवार से कम मिलना चाहता है।

काम में कम रुचि लेता है।

छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो सकता है।

मीठा और ज्यादा खाने की इच्छा महसूस कर सकता है।

विंटर ब्लूज ऐसी स्थिति है, जिसमें सर्दियों के दौरान व्यक्ति का मूड थोड़ा खराब रहने लगता है। उसे उदासी, थकान, अकेलापन और आलस महसूस हो सकता है।इस दौरान व्यक्ति:

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इसके प्रमुख लक्षण सुबह उठने में परेशानी।

सामान्य से ज्यादा नींद आना।

दिनभर थकान और कमजोरी महसूस होना।

किसी काम में मन नहीं लगना।

अकेले रहने की इच्छा होना।

बार-बार भूख लगना।

मीठा खाने की इच्छा बढ़ना।

चिड़चिड़ापन और बेचैनी।

ध्यान लगाने में परेशानी।

वजन बढ़ना।



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सर्दियों में आलस और नींद ज्यादा आने के बड़े कारण



1. धूप की कमी



सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और सूरज की रोशनी कम मिलती है। इसका असर शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सोने-जागने के प्राकृतिक चक्र पर पड़ सकता है। इससे सुबह उठने में परेशानी और दिनभर सुस्ती महसूस हो सकती है।



2. मेलाटोनिन हार्मोन का असर



मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन कहा जाता है। अंधेरा होने पर शरीर इसका उत्पादन बढ़ाता है। सर्दियों में लंबे समय तक अंधेरा रहने से कुछ लोगों के स्लीप-वेक पैटर्न में बदलाव आ सकता है और ज्यादा नींद महसूस हो सकती है।



3. सेरोटोनिन का स्तर प्रभावित होना



सेरोटोनिन एक ब्रेन केमिकल है, जो मूड को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। कम रोशनी के कारण इसके नियमन पर असर पड़ सकता है। इससे उदासी, चिड़चिड़ापन और काम में मन न लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।



4. शारीरिक गतिविधियां कम होना



ठंड में लोग बाहर निकलना, टहलना और एक्सरसाइज करना कम कर देते हैं। इससे शारीरिक सक्रियता घटती है और सुस्ती महसूस हो सकती है।



5. खानपान में बदलाव



सर्दियों में कई लोगों को मीठा, तला-भुना और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाने की इच्छा होती है। असंतुलित खानपान भी ऊर्जा और दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है।



6. नींद का रूटीन बिगड़ना



ठंड में देर तक बिस्तर में रहना, देर से उठना और शारीरिक गतिविधियां कम करना नींद के नियमित पैटर्न को बिगाड़ सकता है।





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