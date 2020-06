कैसे पता करें कि आपको कोरोना है, कहां कराएं जांच, पॉजिटिव होने पर क्या करें? यहां है पूरी जानकारी

{"_id":"5ef2f7758ebc3e42b82f375b","slug":"how-coronavirus-test-near-me-all-you-need-to-know-about-covid-19-symptoms-prevention-treatment-corona-testing-in-delhi-ncr","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0948\u0938\u0947 \u092a\u0924\u093e \u0915\u0930\u0947\u0902 \u0915\u093f \u0906\u092a\u0915\u094b \u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0939\u0948, \u0915\u0939\u093e\u0902 \u0915\u0930\u093e\u090f\u0902 \u091c\u093e\u0902\u091a, \u092a\u0949\u091c\u093f\u091f\u093f\u0935 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0915\u0930\u0947\u0902? \u092f\u0939\u093e\u0902 \u0939\u0948 \u092a\u0942\u0930\u0940 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940","category":{"title":"Health & Fitness","title_hn":"\u0939\u0947\u0932\u094d\u0925 \u090f\u0902\u0921 \u092b\u093f\u091f\u0928\u0947\u0938","slug":"fitness"}}

लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Wed, 24 Jun 2020 01:25 PM IST

Coronavirus: All you need to know - फोटो : Amar Ujala