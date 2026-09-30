सेहत की बात: कोर्टिसोल बढ़ा तो क्या होगा? वजन से लेकर शुगर तक पर जानिए क्या होता है असर

1 of 4 तनाव, स्ट्रेस - फोटो : Freepik.com







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तनाव को अक्सर सिर्फ मन की परेशानी समझ लिया जाता है, लेकिन इसका असर शरीर पर भी पड़ता है। किसी नकारात्मक विचार, डर, चिंता या मुश्किल परिस्थिति के जवाब में शरीर स्वाभाविक रूप से तनाव की प्रतिक्रिया देता है। थोड़े समय का तनाव होना तो सामान्य हो सकता है, लेकिन जब यह लंबे समय तक बना रहे तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो सकते हैं।



लंबे समय तक तनाव रहने पर अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। इसका असर शरीर के हार्मोन और खान-पान की आदतों पर भी पड़ता है। तनाव के दौरान शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ता है। यह भूख, ऊर्जा के इस्तेमाल और रक्त शर्करा को प्रभावित कर सकता है। यही बदलाव कुछ लोगों में वजन बढ़ने और मोटापे के जोखिम से जुड़े हो सकते हैं।



इसलिए अगर वजन नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ खाने और व्यायाम पर ध्यान देना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। तनाव को कंट्रोल करना भी जरूरी है।

2 of 4 तनाव औऱ खाने की इच्छा - फोटो : Freepik.com

तनाव में क्यों बढ़ने लगती है भूख?



तनाव के दौरान शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ सकता है। यह हार्मोन शरीर के ऊर्जा इस्तेमाल और वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है।

तनाव की स्थिति में कुछ लोगों को ज्यादा भूख लग सकती है। आपको मीठे, नमकीन या ज्यादा फैट वाले खाद्य पदार्थ खाने की इच्छा बढ़ सकती है।

अगर ऐसी चीजों का सेवन बार-बार और जरूरत से ज्यादा किया जाए तो शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा हो सकती है। समय के साथ ये वजन बढ़ने से हो सकता है।

यही वजह है कि वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए तनाव को कंट्रोल करना भी जरूरी माना जाता है।

3 of 4 स्ट्रेस से हार्ट अटैक का खतरा - फोटो : Adobe Stock Photo

ज्यादा तनाव से शरीर को हो सकती हैं कई परेशानियां



लगातार तनाव का असर केवल वजन तक सीमित नहीं रहता। लंबे समय तक तनाव बने रहने पर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है।

तनाव ब्लड प्रेशर और हृदय की कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे हृदय रोग, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम हो सकता है।

इसके अलावा कुछ लोगों में तनाव के साथ मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं और यौन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं।

पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या शीघ्रपतन और महिलाओं में यौन इच्छा में कमी जैसी समस्याएं देखी जाती हैं।

तनाव का असर त्वचा और बालों पर भी पड़ सकता है। स्ट्रेस के कारण कुछ लोगों में मुंहासे, सोरायसिस, एक्जिमा और बालों के झड़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

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4 of 4 मेडिटेशन के कई सारे फायदे - फोटो : Freepik.com