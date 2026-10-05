जानना जरूरी: मुंह से आती है बदबू? ये ओरल हेल्थ की गड़बड़ी है या फिर पेट की दिक्कत

1 of 4 मुंह से बदबू आने की दिक्कतें - फोटो : Amarujala.com/AI







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मुंह से बदबू आना एक आम समस्या है, जिसे अक्सर ओरल हेल्थ से जोड़कर देखा जात है। अगर आप दांतों की ठीक से सफाई नहीं करते, जीभ पर गंदगी जमा हो गई है, मसूड़ों की समस्या या मुंह में बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं तो इसके कारण बैड स्मेल की दिक्कत बढ़ जाती है। लेकिन हर बार सांसों की दुर्गंध का कारण मुंह से जुड़ी कोई परेशानी ही हो, यह भी जरूरी नहीं है।



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कई बार शरीर में होने वाली दूसरी समस्याएं भी मुंह से आने वाली बदबू की वजह बन सकती हैं। पेट और पाचन से जुड़ी दिक्कत, लंबे समय तक मुंह का सूखा रहना, साइनस या गले की समस्या के अलावा कुछ दवाओं का सेवन भी मुंह से बदबू आने का कारण बन सकता है।



रोज अच्छे से ब्रश करने और माउथवॉश इस्तेमाल करने के बावजूद अगर आपके मुंह से बदबू आती रहती है, तो इसके पीछे के कारण को समझना जरूरी है।

2 of 4 ओरल हेल्थ की समस्याएं - फोटो : Adobe stock photos

सबसे पहले ओरल हेल्थ पर दें ध्यान



मुंह से बदबू आने का सबसे आम कारण जीभ पर बैक्टीरिया जमा होना, दांतों के बीच खाना फंस होना, मसूड़ों और दांतों की बीमारी हो सकती हैं। जीभ की सतह पर मौजूद बैक्टीरिया ऐसे पदार्थ बनाते हैं जिनसे दुर्गंध पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, तो इससे मुंह सूखने की दिक्कत बढ़ जाती है। इसके कारण भी बदबू बढ़ सकती है। ओरल हेल्थ पर ध्यान देकर आप इस तरह की दिक्कतों को कम कर सकते हैं।



ओरल हेल्थ पर ध्यान देना सिर्फ मुंह की बदबू दूर करने के लिए जरूरी नहीं है, इसपर ध्यान न देना हार्ट अटैक के खतरे को भी बढ़ाने वाला हो सकता है। कैसे, जानने के लिए यहां क्लिक करें।

3 of 4 पेट की समस्या - फोटो : Freepik.com

मुंह की बदबू का पेट से कनेक्शन



क्या आप जानते हैं कि कई बार मुंह से बदबू आने के पीछे पेट की दिक्कतें भी कारण हो सकती हैं? लगातार सीने में जलन या एसिड रिफ्लक्स के कारण भी कुछ लोगों में मुंह की बदबू की दिक्कत देखी जाती रही है। एसिड रिफ्लक्स की समस्या में पेट की सामग्री डकार के साथ ऊपर की ओर आने लगती है।

इसी तरह एच. पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण पेट में संक्रमण हो सकता है। इससे पेट दर्द, पेट फूलने, डकार, गैस के साथ कई बार मुंह से बदबू आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

हालांकि हर बार मुंह की बदबू को सीधे एच. पाइलोरी का संकेत नहीं माना जा सकता। अगर बदबू के साथ लगातार पेट दर्द या दूसरी पाचन संबंधी समस्या है, तो डॉक्टर से मिलकर इसके कारणों को पता जरूर लगाएं।

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4 of 4 टॉन्सिल में स्टोन की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI