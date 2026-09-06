संक्रमण का खतरा: पसीना और नमी बन सकती है फंगल इंफेक्शन की वजह, ऐसे करें संक्रामक रोगों से बचाव

1 of 5 फंगल संक्रमण की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI

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क्या आपको भी बरसात के दिनों में त्वचा में खुजली और जलन की समस्या हो जाती है? त्वचा पर दाद-खाज की दिक्कत बढ़ जाती है, ये फंगल इंफेक्शन का संकेत हो सकता है।



फंगल इंफेक्शन त्वचा से जुड़ी एक आम समस्या है, जो शरीर के अलग-अलग हिस्सों में हो सकती है। दाद, खाज, खुजली, लाल चकत्ते, जलन या त्वचा पर गोल निशान इसके सामान्य संकेत हो सकते हैं। गर्मी और उमस के मौसम में पसीने और नमी के कारण इसका खतरा और बढ़ सकता है



शरीर के उन हिस्सों में जहां हवा कम पहुंचती है, फंगस को बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल मिल जाता है। फंगल इंफेक्शन संक्रमित व्यक्ति, जानवर या संक्रमित कपड़े-तौलिये जैसी चीजों के संपर्क से भी फैल सकता है। वैसे तो कुछ फंगल संक्रमण अपने आप ठीक हो जाते हैं, जबकि कुछ धीरे-धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल सकते हैं और दूसरों में भी संक्रमण पहुंचा सकते हैं।



अगर आपको भी कुछ समय से खुजली या चकत्ते की दिक्कत बनी हुई है तो तुरंत इस बारे में डॉक्टर की मदद लें।

2 of 5 संक्रमण का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI

पहले जानिए फंगल इंफेक्शन होता क्यों है?



फंगस यानी कवकों को गर्म और नम वातावरण पसंद होता है। इसलिए अधिक पसीना आने, त्वचा का लंबे समय तक गीला रहना, बहुत टाइट कपड़े पहनने और प्रभावित हिस्से को ठीक से सूखा न रहने से संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है।

कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों में भी कुछ फंगल संक्रमण गंभीर हो सकते हैं। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, तौलिया, कंघी या दूसरी व्यक्तिगत चीजें इस्तेमाल करने से भी संक्रमण फैल सकता है।

3 of 5 एलोवेरा के फायदे - फोटो : Adobe stock

एलोवेरा और सेब का सिरका कर सकता है मदद

एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक देने और खुजली या जलन जैसी परेशानी को शांत करने में मदद कर सकता है। इसमें कुछ एंटीफंगल गुणों के संकेत भी मिले हैं। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अगर समस्या ठीक नहीं हो रही है तो समय रहते विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। इसी तरह सेब के सिरके और नारियल तेल को फंगल इंफेक्शन में घरेलू उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अध्ययनों में इनके एंटीमाइक्रोबियल या एंटीफंगल गुणों की पुष्टि होती है, लेकिन इनसे फंगल इंफेक्शन पूरी तरह ठीक होने के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। सेब के सिरके को हमेशा पतला करके ही इस्तेमाल करना चाहिए।

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4 of 5 नीम की पत्तियों के बड़े फायदे - फोटो : freepik.com

नीम इस प्रकार के संक्रमण में लाभकारी



नीम कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। जो कई प्रकार के संक्रमण से बचाने में कारगर है। इसमें एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं, जो फंगस की जड़ तक जाकर उसे खत्म करता है। इसमें दो महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं ‘गेदुनिन' और ‘निबिडोल', ये फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने में कारगर हैं। इसका रस निकाल कर भी आप फंगस वाली जगह पर लगा सकते हैं। इसके पत्तों में एंटी फंगल गुण होने की वजह से ये जल्दी असर करता है।

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5 of 5 त्वचा की समस्याओं का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI