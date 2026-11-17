1 of 5 पाचन की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पाचन का ठीक रहना सबसे जरूरी माना जाता है। हम रोजाना जो कुछ भी खाते-पीते हैं या फिर दिनभर की जैसी दिनचर्या होती है, इन सबका पाचन तंत्र पर सीधा असर होता है। भोजन ठीक से न पचने से शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण बाधित हो सकता है, जिससे आपके शरीर में विटामिन, मिनरल्स और जरूरी तत्वों की कमी हो सकती है। इसके अलावा कमजोरी और थकान की समस्याओं से भी बचे रहने के लिए पाचन का ठीक रहना जरूरी माना जाता है।



मसलन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पाचन तंत्र को ठीक रखने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाचन तंत्र को ठीक कैसे रखा जा सकता है? इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?

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2 of 5 पाचन को कैसे ठीक रखें? - फोटो : Freepik.com

पाचन को दुरुस्त रखने का फार्मूला



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, पाचन को ठीक रखने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल दोनों में सुधार करना बहुत जरूरी माना जाता है। खानपान में कुछ सामान्य से बदलाव करके भी पाचन तंत्र को लाभ मिल सकता है। कई अध्ययनों में पाचन को दुरुस्त रखने के लिए 3F फॉर्मूला अपनाने की सलाह दी जाती है। 3F का मतलब है- फाइबर, फर्मेंटेड फूड्सऔर फास्टिंग। इन तीनों की मदद सेआंतों की सेहत को बेहतर बनाने और पाचन तंत्र को सही तरीके से काम करने में मदद मिल सकती है।

3 of 5 डाइट में जरूरी है फाइबर - फोटो : Adobe Stock

फाइबर रखता है पाचन को दुरुस्त



फाइबर को अध्ययनों में पाचन तंत्र के लिए बेहद जरूरी बताया गया है। यह मल को मुलायम बनाने में मदद करता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है और मल त्याग को नियमित रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा फाइबर आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम भी करता है।

फाइबर के लिए डाइट में ओट्स, साबुत अनाज, दालें, चना-राजमा और फलों को शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा चिया सीड्स, अलसी और बादाम से भी शरीर के लिए जरूरी फाइबर की पूर्ति हो जाती है। फाइबर को अध्ययनों में पाचन तंत्र के लिए बेहद जरूरी बताया गया है। यह मल को मुलायम बनाने में मदद करता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है और मल त्याग को नियमित रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा फाइबर आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम भी करता है।

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4 of 5 पौष्टिक चीजों का करिए सेवन - फोटो : Freepik.com

फर्मेंटेड फूड्स को बनाएं डाइट का हिस्सा



फर्मेंटेड फूड्स ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, जिन्हें बनाने में सूक्ष्मजीवों की मदद से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। दही, छाछ, इडली-डोसा जैसी चीजें फर्मेंटेड होती हैं। इनमें मौजूद सूक्ष्मजीव और फर्मेंटेशन से बनने वाले तत्व आंतों के माइक्रोबायोम के लिए लाभकारी हो सकते हैं।

रोजाना खाने में ताजा दही या छाछ शामिल कर सकते हैं। इडली और डोसा जैसे फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ भी खा सकते हैं।

हालांकि फर्मेंटेड फूड्स चुनते समय उनमें नमक और चीनी की मात्रा का ध्यान रखें।

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5 of 5 फास्टिंग के क्या फायदे हैं? - फोटो : Amarujala.com/AI