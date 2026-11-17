1. AQI 0-50: अच्छी हवा (Good)

जब AQI 0 से 50 के बीच होता है, तो हवा की गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। इस स्तर पर प्रदूषण का स्वास्थ्य पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। लोग बिना किसी विशेष परेशानी के अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां और आउटडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं।

2. AQI 51-100: संतोषजनक हवा (Satisfactory)

AQI 51 से 100 के बीच होने पर हवा की गुणवत्ता संतोषजनक मानी जाती है। ज्यादातर लोगों के लिए इस स्तर की हवा ठीक रहती है। हालांकि, बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे संवेदनशील लोगों को हल्की परेशानी हो सकती है।

3. AQI 101-200: मध्यम हवा (Moderate)

जब AQI 101 से 200 के बीच होता है, तो हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में आती है। इस स्तर पर अस्थमा, फेफड़ों और दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ऐसे लोगों को लंबे समय तक प्रदूषित वातावरण में रहने से बचना चाहिए।

4. AQI 201-300: खराब हवा (Poor)

AQI 201 से 300 के बीच होने पर हवा की गुणवत्ता खराब मानी जाती है। इस स्तर पर लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से सांस लेने में परेशानी, खांसी और गले में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर संवेदनशील लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

5. AQI 301-400: बहुत खराब हवा (Very Poor)

जब AQI 301 से 400 के बीच पहुंच जाता है, तो हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में आ जाती है। इस स्तर पर लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में परेशानी महसूस हो सकती है।

6. AQI 401-500: गंभीर हवा (Severe)

AQI 401 से 500 के बीच होने पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में मानी जाती है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए बेहद चिंताजनक होती है। इस स्तर पर स्वस्थ लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है, जबकि पहले से सांस और दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है। ऐसे में बाहर निकलने से बचना और जरूरी सावधानियां बरतना बेहद महत्वपूर्ण है।