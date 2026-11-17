What Is a Safe AQI Level for Your Health
: आज राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में वायु प्रदूषण से लोगों को मामूली राहत मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मंगलवार सुबह आठ बजे के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 238 दर्ज किया गया। वहीं, नोएडा में AQI 178 और गाजियाबाद में 187 रिकॉर्ड किया गया।
भले ही एक्यूआई में सुधार आया है लेकिन दिल्ली की हवा अभी भी 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद की हवा 'मध्यम' श्रेणी में पहुंच गई है। AQI के आंकड़ों में सुधार देखकर लोगों को लग सकता है कि अब हवा साफ और सेहत के लिए सुरक्षित हो गई है। लेकिन क्या AQI का बेहतर होना वास्तव में पूरी तरह साफ हवा का संकेत है? आइए इस लेख में इस बारे में आपसे डिटेल में बात करते हैं।
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AQI बेहतर होने पर भी किन लोगों को सावधान रहना चाहिए?
- फोटो : Best Mask for Poor AQI
AQI कम होने का मतलब क्या हवा पूरी तरह साफ है?
नहीं, AQI कम होने का मतलब हवा का पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होना नहीं है। AQI यानी Air Quality Index एक ऐसा पैमाना है, जिससे हवा में मौजूद प्रदूषकों के स्तर और उनसे होने वाले संभावित स्वास्थ्य प्रभावों का पता लगाया जाता है। हवा में PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषक मौजूद हो सकते हैं।
AQI में सुधार का मतलब है कि प्रदूषण का स्तर घटा है। हालांकि, हवा में मौजूद सूक्ष्म कण और गैसें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। इसलिए कम AQI को पूरी तरह साफ हवा का प्रमाण नहीं मानना चाहिए।
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AQI बेहतर होने पर भी किन लोगों को सावधान रहना चाहिए?
- फोटो : Best Mask for Poor AQI
कितना AQI सेहत के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है?
भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने AQI को छह श्रेणियों में बांटा है। इनके आधार पर हवा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को समझा जा सकता है।
1. AQI 0-50: अच्छी हवा (Good)
जब AQI 0 से 50 के बीच होता है, तो हवा की गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। इस स्तर पर प्रदूषण का स्वास्थ्य पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। लोग बिना किसी विशेष परेशानी के अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां और आउटडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं।
2. AQI 51-100: संतोषजनक हवा (Satisfactory)
AQI 51 से 100 के बीच होने पर हवा की गुणवत्ता संतोषजनक मानी जाती है। ज्यादातर लोगों के लिए इस स्तर की हवा ठीक रहती है। हालांकि, बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे संवेदनशील लोगों को हल्की परेशानी हो सकती है।
3. AQI 101-200: मध्यम हवा (Moderate)
जब AQI 101 से 200 के बीच होता है, तो हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में आती है। इस स्तर पर अस्थमा, फेफड़ों और दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ऐसे लोगों को लंबे समय तक प्रदूषित वातावरण में रहने से बचना चाहिए।
4. AQI 201-300: खराब हवा (Poor)
AQI 201 से 300 के बीच होने पर हवा की गुणवत्ता खराब मानी जाती है। इस स्तर पर लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से सांस लेने में परेशानी, खांसी और गले में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर संवेदनशील लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।
5. AQI 301-400: बहुत खराब हवा (Very Poor)
जब AQI 301 से 400 के बीच पहुंच जाता है, तो हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में आ जाती है। इस स्तर पर लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में परेशानी महसूस हो सकती है।
6. AQI 401-500: गंभीर हवा (Severe)
AQI 401 से 500 के बीच होने पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में मानी जाती है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए बेहद चिंताजनक होती है। इस स्तर पर स्वस्थ लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है, जबकि पहले से सांस और दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है। ऐसे में बाहर निकलने से बचना और जरूरी सावधानियां बरतना बेहद महत्वपूर्ण है।
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AQI बेहतर होने पर भी किन लोगों को सावधान रहना चाहिए?
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कम AQI होने पर भी क्यों हो सकता है नुकसान?
कम AQI होने के बावजूद हवा में PM2.5 जैसे बेहद छोटे प्रदूषक कण मौजूद हो सकते हैं। ये कण सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से कई स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है।
- सांस लेने में परेशानी और खांसी
- अस्थमा के लक्षण बढ़ना
- फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित होना
- हृदय और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी समस्याओं का खतरा
- आंखों और गले में जलन
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AQI बेहतर होने पर भी किन लोगों को सावधान रहना चाहिए?
- फोटो : AI
AQI बेहतर होने पर भी किन लोगों को सावधान रहना चाहिए?
कुछ लोगों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव दूसरों की तुलना में ज्यादा हो सकता है
- बच्चे: उनके फेफड़े विकसित हो रहे होते हैं, इसलिए प्रदूषण से बचाव जरूरी है
- बुजुर्ग: उम्र बढ़ने के साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।
- अस्थमा के मरीज: प्रदूषण सांस की परेशानी बढ़ा सकता है।
- दिल के मरीज: प्रदूषण के संपर्क में रहने से हृदय संबंधी जोखिम बढ़ सकता है।
- गर्भवती महिलाएं: उन्हें लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क से बचना चाहिए।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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