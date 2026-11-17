1 of 4 आंवला खाने के फायदे - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान-पान को ठीक रखना जरूरी माना जाता है। हमें भोजन से रोजाना कई प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स की जरूरत होती है। विटामिन-सी उनमें से एक है, इसे प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ स्कर्वी जैसी बीमारियों से बचाने में विटामिन-सी का बड़ा रोल होता है। सर्दियों के इस मौसम में बहुत आसानी से उपलब्ध आंवले को विटामिन-सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है।



आयुर्वेद में आंवले को सेहत के लिए बेहद गुणकारी फल माना गया है। इसका इस्तेमाल कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं में घरेलू औषधि के रूप में किया जाता रहा है। आंवला विटामिन-सी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर होता है। यही वजह है कि इसे त्वचा, बालों, पाचन और इम्युनिटी के लिए फायदेमंद माना जाता है।



क्या आप रोजाना आंवले का सेवन कर रहे हैं?

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2 of 4 आंवला जूस का करिए सेवन - फोटो : Adobe Stock

कई पोषक तत्वों का खजाना है आंवला



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि 100 ग्राम आंवले में 250 मिलीग्राम तक विटामिन-सी हो सकता है। इसके सेवन से ब्लड शुगर और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में इसका इस्तेमाल वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित रखने के लिए किया जाता रहा है।

इसे पाचन और शरीर की अंदरूनी सेहत के लिए भी उपयोगी माना जाता है।

त्वचा से लेकर बालों और डायबिटीज जैसी बीमारियों में इसके सेवन से काफी लाभ मिल सकता है।

3 of 4 डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें? - फोटो : Freepik.com

डायबिटीज के मरीजों के लिए है फायदेमंद



डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए आंवले को फायदेमंद माना जाता है। अध्ययनों में इसके सेवन से ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार के संकेत मिले हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। हालांकि, अगर आप पहले से शुगर को कंट्रोल करने के लिए दवाएं ले रहे हैं तो आंवले का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद



आंवले में मौजूद विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता हैं।



विटामिन-सी कोलेजन के निर्माण के लिए भी जरूरी है, जो त्वचा की मजबूती और लचीलेपन को बनाए रखता है। यही वजह है कि आंवले को त्वचा की सेहत के लिए उपयोगी माना जाता है। पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल बालों की देखभाल के लिए भी किया जाता रहा है। कई प्रकार की हेयर केयर उत्पादों में भी आंवले का इस्तेमाल किया जाता रहा है।

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4 of 4 इम्युनिटी मजबूत करने के लिए क्या खाएं? - फोटो : Adobe stock photos