अलर्ट: शरीर को तेजी से बूढ़ा बना रही होती हैं आपकी रोज की ये आदतें, हो जाएं सावधान

1 of 4 ये आदतें बना देंगी बूढ़ा - फोटो : Amarujala.com/AI







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उम्र बढ़ना शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन शरीर की जैविक उम्र हमेशा कैलेंडर वाली उम्र के बराबर नहीं होती। वैज्ञानिक अब ऐसे संकेतकों का अध्ययन कर रहे हैं जिनसे यह समझा जा सके कि असल में शरीर कितनी तेजी से बूढ़ा हो रहा है। जैविक आयु आपके शरीर की कोशिकाओं, अंगों और समग्र कार्यप्रणाली के स्वास्थ्य पर आधारित अनुमानित आयु है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जीवनशैली में गड़बड़ी शरीर के जैविक उम्र को तेजी से बढ़ाने वाली हो सकती है। अध्ययनों में पाया गया है कि शारीरिक रूप से कम मेहनत करना, खान-पान में गड़बड़ी और शराब-धूम्रपान जैसे कारक शरीर पर लंबे समय तक असर डाल सकते हैं। मसलन अगर आप भी ऐसे गड़बड़ आदतों का शिकार हैं तो ये आपको समय से पहले बूढ़ा बनाने वाली हो सकती है।



आइए उन आदतों के बारे में जान लेते हैं जिनमें आपको समय रहते सुधार कर लेना बहुत जरूरी है?

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2 of 4 ज्यादा बैठे रहने की आदत - फोटो : Freepik.com

पूरा दिन बैठे रहना खतरनाक



शरीर को स्वस्थ रखने, खून का संचार ठीक रखने के लिए नियमित गतिविधि की जरूरत होती है। लंबे समय तक शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहना यानी कोई मेहनत न करना मोटापा, मेटाबॉलिक समस्याओं और दूसरी क्रॉनिक बीमारियों का खतरा बढ़ाने वाला हो सकता है।

समय से पहले जैविक उम्र बढ़ने के कारणों को समझने को लेकर हुई रिसर्च में भी शारीरिक गतिविधियों में कमी को जिम्मेदार गया है।

साल 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आपको लाभ दे सकता है। यानी रोज वॉक, व्यायाम करना सिर्फ वजन के लिए नहीं, स्वस्थ तरीके से उम्र बढ़ने में भी मददगार हो सकती है।

3 of 4 खान-पान में गड़बड़ी की समस्या - फोटो : Freepik.com

डाइट का भी पड़ता है असर



अध्ययनों में पाया गया है कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स और चीनी वाली चीजें खाना शरीर में कई मेटाबॉलिक समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है।

रिसर्च में बेहतर डाइट को उन खतरों को कम करने वाला पाया गया है जो शरीर की उम्र को तेजी से बढ़ाती हैं। अच्छी सेहत लिए डाइट में फल-सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, नट्स और स्वस्थ वसा वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

धूम्रपान-शराब की आदत



धूम्रपान शरीर के लगभग हर प्रमुख हिस्से को नुकसान पहुंचाता है और समय से पहले बीमारी व मृत्यु के जोखिमों को भी बढ़ाता है। जैविक उम्र से जुड़े अध्ययनों में धूम्रपान और शराब के सेवन को उम्र बढ़ने वाले संकेतकों को बढ़ाने वाला पाया गया है। साथ ही लगातार तनाव, ज्यादा वजन और खराब जीवनशैली भी उम्र को स्वस्थ तरीके से बढ़ने में बाधा डाल सकते हैं।

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4 of 4 नींद की समस्याओं का असर - फोटो : Freepik.com